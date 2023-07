A pénzügyi stabilitás kifejezést jellemzően inkább makrogazdasági folyamatok leírásakor szokták használni, de jobban belegondolva komoly szerepet tölthet be ez a fogalom a személyes életünkben is. Ez ugyanis azt jelenti, hogy tudatosan szervezzük meg a családunk pénzügyeit, hosszú távra előre tervezve, a céljainkra fókuszálva, a váratlan nehézségekre tartalékokkal felkészülve. De mégis hogyan érhető ez el, és hogyan segíthet benne a hitelfelvétel?

A pénzügyi tudatosság és fegyelem

Sajnos a legtöbben nem szeretnek a pénzügyeikre sok időt szánni, számolgatni, osztani-szorozni. Ránéznek a bankszámlájukra, és eldöntik, hogy mire van pénz és mikor kell a kiadásokat jobban meggondolni. Pedig ma már nagyon jó applikációk, bankszámlánkhoz kapcsolódó szoftverek segítik a pénzügyeink tudatos intézését.

Ezen a téren is sok mindent hozunk gyerekkorunkból: aki otthon azt látta, hogy egyik hónapról a másikra éltek, az hajlamos ezt a mintát átvenni a saját felnőtt életében is. A másik gyakori példa a spóroló, megtakarító mentalitás: ők azok, akik minden hónapban félretesznek, nem költik „feleslegesen” a pénzt. Lehet mind a kettőt jól is csinálni, a lényeg a mértéktartás. Találjuk meg tehát az egyensúlyt! Alapvetően azok cselekszenek jól, akik a középutat választják: a hétköznapokat szervezetten, fegyelmezetten élik, de időnként megengednek maguknak egy kis költekezést, nagyobb kiadást, a neves alkalmak méltó megünneplését.

A jó és a rossz hitel különbsége

Nézzük meg, hogy jön mindehhez – a pénzügyi átláthatósághoz, a tudatos szervezéshez – a hitelek kérdésköre! Szögezzük le rögtön, hogy a hitelfelvétel egyáltalán nem csak rossz döntés lehet. Ugyanakkor tény az is, hogy sokan nem szigorú anyagi szempontok alapján döntenek emellett, a fogyasztási hitelek nagy része például impulzív, érzelmi alapú vásárlásokat finanszíroz.

Azonban vannak olyan élethelyzetek, amikor a hitel anyagi szempontból is jó döntés. Erre a legjobb példa a lakásvásárlás. Amint a matek azt hozza ki, hogy az albérlet árából a lakáshitel havi törlesztését ki tudnánk fizetni, akkor – természetesen sok más szempont és a hitel paramétereinek ismeretében – jó döntés a saját lakás vásárlása hitellel. Hiszen így a futamidő végén van egy lakásunk, míg az albérletre kifizetett pénz csak „elúszik”.

Emellett racionális döntés lehet egy megfelelő hitel felhasználásával például a fűtés korszerűsítése, a szigetelés javítása, egy ablakcsere vagy más értéknövelő munka az ingatlanunkban. Ezek megtérülő beruházások. De a gyermekünk lakodalmára is felvehetünk hitelt, hiszen nem minden nap történik ilyen hatalmas ünnep. Azért ne essünk túlzásokba, és fontoljuk meg a megfelelő hitelösszeg- futamidő-törlesztési teher összefüggéseket!

A jó hitelek közé sorolhatjuk az adósságrendező hiteleket is, hiszen ezek segítsége nélkül komoly anyagi gondba kerülhetnénk, felhasználásukkal pedig rendezhetjük a sorainkat, és ismét kezelhetővé tehetjük a pénzügyi életünket.

A rossz hitelekről senki sem szeret beszélni, nem is könnyű ezek kapcsán egyértelmű megfogalmazást és tanácsokat adni. Közös vonásuk talán az, hogy erőn felüli, bizonyos szempontból felesleges kiadásokat – például drága nyaralásokat – finanszíroznak. A baj ott kezdődik, amikor a jövedelmünk forrása bizonytalan, vagy mértéke nem áll arányban a vállalt hitel terheivel. A futamidő végtelenbe tolása, az egyik napról a másikra való élés előbb-utóbb katasztrófához vezethet.

Hitelfelvétel okosan

Nemcsak a hitelre vonatkozó döntés meghozatalakor kell helyesen eljárnunk, hanem fontos a hitel kiválasztásának és a hitelfelvétel teljes folyamatának a profi végigvitele. Ha egy kevésbé kedvező konstrukciót választunk, azt a pénztárcánk

biztosan megérzi majd, de más komoly kockázatok is szerepelhetnek egy hitel feltételeinél. Éppen ezért fontos, hogy ismerjük meg a pénzügyi kifejezéseket, a felvenni tervezett hitel paramétereit, költségeit, hiszen csak akkor tudunk valóban megalapozott és hosszú távon érdekeinket szolgáló döntést hozni. Ehhez akár egy banki szakértő, tanácsadó segítségét is igénybe vehetjük, ha bizonytalanok vagyunk.

Egy jó választás: a minősített fogyasztóbarát személyi hitel

Egyre több fogyasztóbarát termék kerül bevezetésre: már nemcsak a lakáshiteleknél és az otthonbiztosításoknál találhatunk ilyen védjeggyel ellátott pénzügyi terméket, de 2021-től már minősített fogyasztóbarát személyi hitelt is igényelhetünk. Márpedig a védjegy valóban a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva kialakított termékeket jelöli.

Az ilyen ajánlatoknál a bankok kötelesek lehetővé tenni a teljeskörű online hitelügyintézést, sőt már a hitelszerződés megkötésére is sor kerülhet elektronikus úton. A személyi hitelek esetén a folyósítási határidő a befogadást követő naptól számított maximum 3 munkanap, míg teljeskörű online hitelfelvétel esetén ez maximum 2 munkanapra rövidül, azaz rendkívül gyors.

Abban az esetben, ha kifognának rajtunk a hitelek, megválaszolatlan kérdéseink maradnak, akkor a legjobb még időben segítséget kérni független tanácsadótól vagy a bankok ügyintézőitől.

