Az elmúlt hónapokban a nyíregyházi Szent István utca 10. szám alatt található Centrum Gyógyszertár forgalma szemmel láthatóan megnőtt, néha még az utcán is sorban álltak a vásárlók. Ennek oka a gyógyszertár új, Kedvezményes Kedd programja, amiről dr. Kovács Zoltánnal, a gyógyszertár vezetőjével beszélgettünk.

– Az elmúlt év augusztusában a Centrum Gyógyszertár jelentős átalakuláson ment keresztül, és a központi elhelyezkedés miatt gyorsan kialakult egy hűséges törzsvásárlói bázis a helyi lakosság körében. Ezután döntöttünk úgy, hogy bevezetjük a Kedvezményes Kedd programot, amely kifejezetten a törzsvásárlók számára kínál 20% kedvezményt a recept nélkül kapható termékekre. A program részletei kellően egyszerűek, ahhoz, hogy mindenki ki tudja használni az előnyeit. – A kedvezmény minden olyan termékre vonatkozik, amelyet recept nélkül lehet megvásárolni a gyógyszertárban. Ez magába foglalja az étrend-kiegészítőket, vitaminokat, dermokozmetikai termékeket és recept nélküli gyógyszereket is. Az igénybevétel egyszerű: a törzsvásárlóknak kedden kell vásárolniuk, és rendelkezniük kell a gyógyszertár saját törzsvásárlói kártyájával. Az említett kártya ingyenesen és gyorsan beszerezhető a patikában – mondta a gyógyszertár vezetője, aki szerint a Kedvezményes Kedd program népszerűsége két okra vezethető vissza. – Egyrészt mindenki számára lehetővé teszi, hogy személyes igényeihez és szükségleteihez igazodva válassza ki a termékeket. Sokan például családi vásárlást tartanak, s együtt tervezik meg a szükséges beszerzéseket. Ezzel jelentős megtakarítást lehet elérni, amely a jelenlegi gazdasági helyzetben különösen hasznos. A szakszerű segítség és tanácsadás szintén hozzájárul a kedveltségéhez. A rengeteg hasonló hatású egészségügyi termék széles választékát néha már-már nehézkes átlátni és ilyenkor hasznos, ha a gyógyszertári dolgozók megfelelő tapasztalattal, szakmaisággal és legfőképp kedvességgel tudnak segíteni a döntésben.

Megtudtuk: a jövőre nézve is izgalmas terveik vannak. – Már kidolgozás alatt áll egy új program, amely további előnyöket kínál majd a törzsvásárlóknak, és decemberben várható az indulása. Amint lehet, erről is beszámolunk majd.

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletes programszabályzat elérhető a gyógyszertárban!

Centrum Gyógyszertár

4400 Nyíregyháza

Szent István utca 10.

Hétfő-péntek: 08:00-18:00



PR-Cikk