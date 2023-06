Ugyanakkor a „PC vagy konzol?” kérdés meglehetősen megosztó a gamerek körében, mindkét tábor vehemensen ragaszkodik a maga igazához.

A választáshoz érdemes megvizsgálni a költségeken túl többek között a teljesítményt, a grafikát, a bővíthetőséget, a beállítás egyszerűségét és az exkluzív játékok hozzáférhetőségét. A Kingston bemutatja a két eszköz mellett szóló érveket.

A PC előnyei

Korszerű grafika: Az NVIDIA és AMD grafikus kártyákból évente új verziók jelennek meg, igazodva az új/frissített PC-processzorokhoz, ami évről évre biztosítja a grafikus teljesítmény folyamatos fejlődését. Egy konzollal viszont csak addig játszunk, amíg meg nem jelenik belőle a frissített verzió, ami akár hét év is lehet.

Egyszerűbb frissítés: Frissíthetőség szempontjából a PC-k dinamikusak, a konzolok pedig statikusak, ami azt jelenti, hogy a grafikus kártyák (GPU-k), a RAM és az SSD-k is könnyebben telepíthetők PC-n. Márpedig frissítésre szükség van, hiszen a GPU-k folyamatos fejlődésével a legújabb felső kategóriás játékok RAM-memóriaigénye is növekszik.

A játékok túlnyomó többségének 4 vagy 8 GB RAM-memóriára van szüksége, de az újabb játékoknál már 16 vagy 32 GB kell a kimagasló élményhez. A PC-knél a HDD vagy a kisebb méretű SSD nagyobb kapacitású SSD-re cserélhető, ami növeli a sebességet és a tartósságot, kisebb energiafelhasználás mellett. Érdemes NVMe SSD-re váltani, mivel ez a technológia képes kezelni a legtöbb helyet foglaló és legújabb játékok magasabb képváltási frekvenciáját is.

Modding: A modding lehetővé teszi, hogy a gamerek „módosítsák” a játékokat: további tartalmakat hozzáadva új kihívásokkal alakítsák/frissítsék a régebbi játékokat. A moddingot a felhasználók saját maguk is végrehajthatják, de mások modjait is letölthetik. A modding lehetőségét azonban a játékfejlesztőknek be kell építeniük a programba, ami a PC-s játékoknál általában magától értetődő. Néha a konzolos játékok is támogatják a moddingot, ám ez esetenként nehéz, fárasztó művelet, sőt, a konzolgyártó is rossz szemmel nézi (értsd: illegális).

Olcsóbb játékok: A PC-s játékok könnyen elérhetők magán a PC-n. Számos webhely árulja/kölcsönzi őket. A letöltés gyors, a választék bőséges, a webhelyek elterjedtek, az árverseny miatt pedig kedvező áron lehet hozzájutni a játékokhoz.

Visszamenőleges kompatibilitás: Bár az újabb konzolok az elődeiknél jobban támogatják a visszamenőleges kompatibilitást, még mindig vannak korlátok. Egyetlen konzolon sem lehet lejátszani a szállító teljes korábbi katalógusát. A PC-ken azonban – megfelelő eszközök és meghajtóprogramok telepítésével – szinte minden, valaha PC-re kiadott játék lejátszható.