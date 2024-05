Mint az ismert, a Nyíregyháza Spartacus hétfőn kikapott Ajkán, így még nem tekinthető bajnoknak, sőt még a biztos feljutása sincs meg Tímár Krisztián együttesének. Tenisz hasonlattal élve nem használták ki az első mérkőzéslabdájukkal. Erre azonban van még négy lehetősége Sigér Ákoséknak, az első mindjárt vasárnap, amikor a Gyirmót érkezik Balmazújvárosba, amennyiben három pontot szereznek a győr-moson-soproniak ellen, kibonthatják a behűtött pezsgőket.

Fiesztára készültek

Vármegyeszékhelyünk együttese tíz éve nyert utoljára másodosztályú bajnokságot, abban a szezonban a Lucsánszki Tamás vezette Szpari a Dunaújvárossal volt nagy versenyben a bajnoki címért. Az már korábban eldőlt, hogy ez a két együttes folytatta az élvonalban, az elsőség kérdése azonban csak az utolsó előtti fordulóban dőlt el a Szpari javára. 2014. május 24-én a városi stadionban a Szigetszentmiklós asszisztált a fiesztához. Lapunk korabeli beszámolója szerint az év szombatjára készült a Nyíregyháza Spartacus, és a klubvezetés is javában dolgozott azon, hogy a szurkolók számára is emlékezetes legyen az utolsó előtti forduló. Korábban úgy volt, hogy az MLSZ képviseletében a találkozó után köszöntik az élvonalba jutott csapatot, a hivatalos éremosztás végül elmaradt, de ezt az önfeledt ünneplésben senki nem hiányolta. No, de ne szaladjunk ennyire előre. A találkozóra ütemterv szerint készült az együttes, a sérültek mellett kimaradt a keretből, az ötödik sárgáját begyűjtő Gengeliczki Gergő, a mai Szpari oszlopos tagja így a lelátóra szorult a sorsdöntő mérkőzésen.

– Nem lesz könnyű, hiszen a szigetszentmiklósiak jó néhány élcsapatot legyőztek, és ősszel mi is kikaptunk tőlük. Ezzel együtt győzni szeretnénk, hogy a mérkőzés után ünnepelhessünk – vélekedett a nagy előtt Lucsánszky Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője.

Beindult a gólgyártás

A nagy napon háromezerötszáz szurkoló várta, hogy kedvenceik feltegyék addigi teljesítményükre a koronát. Nem úgy indult azonban a találkozó, ahogy azt az ünneplésre vágyó tömeg várta, Deutsch Bence a negyedik percben megszerezte a vezetést a vendégeknek. Ám sokáig nem örülhettek, mert jó tíz perc múlva beindult Bajzát-show, ugyanis a hazaiak gólgyárosának nagy napja volt. Előbb egy tizenegyessel büntetett, majd jött egy szép fejes, közte meg Pákolicz Dávid is kilőtte a hosszú sarkot. Így a szünetre kétgólos hazai előnnyel mehettek a csapatok. Nem sokkal a második játékrész megkezdése után újra jött egy tizenegyes, ismét Bajzát volt az ítéletvégrehajtó. Aztán rezes László vágta be a labdát a léc alá, és még nem volt vége. Bajzát nem adta alább alább négynél, a Szpari ásza a hatvanhetedik percben beállította végeredményt. Ezzel a sikerrel a Szpari négy pontos előnyre tett szert az üldöző Dunaújvárossal szemben és hét esztendő után újra az élvonalba került.

A lefújás után a szurkolók berohantak a pályára, ölelgették kedvenceiket, a játékosokról sorra kerültek le a mezek, nadrágok, volt akinek a cipőjét, sportszárát is elkérték. Aztán a sikerben és a pezsgőben megfürösztött játékosok átöltöztek, közben Dér Heni szórakoztatta a nagyérdeműt. Zárásként a játékosokat és a vezetőket és vezetőket név szerint szólították a dobogóra és ismét jöhetett az ováció, zúgott a Bajnokcsapat! Bajnokcsapat! Bajnokcsapat!



A mérkőzés jegyzőkönyve

Nyíregyháza-Spartacus–Szigetszentmiklós 6–1 (3–1)

Nyíregyháza, 3500 néző, v.: Fábián (Varga, Márkus). Spartacus: Balogh J. (Ovszijenko, 89.) – Szokol, Rubus, Jánvári, Törtei – Csordás, Paku (Huszák, 61.) – Pákolics (Kákonyi, 69.), Sándor, Rezes – Bajzát. Vezetőedző: Lucsánszky Tamás. Szigetszentmiklós: Baranyi – L. Jakovlevics, Balogh M., Pollák, Deutsch – Barna, Vágó, Sípos (Sz. Jakovlevics, a szünetben) – Kollega (Khous, 71.), Fekete (Födi, 89.), Majoros. Vezetőedző: Prisztai Viktor.

Gól: Bajzát 4 (12. - tizenegyesből, 44., 46. - tizenegyesből, 67.), Pákolicz (20.), Rezes (53.), illetve Deutsch (4.).