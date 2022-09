A magyar kormány nyáron döntött arról, hogy az energiaválság közepette a rezsicsökkentést az eddig megszokott módon nem lehet tovább fenntartani, és a gáz, valamint az áram fogyasztását csak az átlagfogyasztás mértékéig tudja kedvezményes áron biztosítani. A lakosság egy része szeptemberben már szembesült is a magasabb összegeket tartalmazó rezsiszámlákkal - írja a Világgazdaság.

A Nemzetközi Energia Ügynökség adatai szerint egy átlagos európai háztartás teljes áramfogyasztását éves szinten akár 14 százalékkal is csökkenteni lehet azzal, ha jobban odafigyelünk az otthonunk energiavámpírjainak fogyasztására.

Az egyes elektromos berendezések áramfelvétele ugyanis standby, azaz készenléti állapotban is nagy lehet.

Utolért minket az energiaválság

Az energiahordozók árának növekedése nem egyik pillanatról a másikra következett be. Már a koronavírus-járvány miatti lezárások is súlyos nehézségeket okoztak a világgazdaságnak, a pandémia okozta korlátozások jókora kihívás elé állították a globális ellátási láncokat.

A kilábalást azonban szinte lehetetlenné tette, hogy február végén kitört a háború Oroszország és Ukrajna között. Bár Moszkva előszeretettel hívja csak különleges katonai műveletnek a támadást, a világ nagy része egységes azzal kapcsolatban, hogy egyértelműen a támadást megindító Oroszország a háború felelőse. Emiatt a nyugati országok – az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió vezetésével – újabb és újabb szankciós csomagokat vezettek be az oroszok ellen, és mivel ezek az Oroszország egyik fő exportcikkének számító energiahordozókra is kiterjedtek, tovább fokozták az európai energiaválságot.

Egekben az áram ára, csökkentenénk a fogyasztást

A Magyarországra is begyűrűző energiaválságot tovább mélyítette, hogy a kontinens nagy részét régóta nem látott infláció is sújtja. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint augusztusban hazánkban 15,6 százalék volt az infláció. Az emelkedés az áram árát is elérte.

Az együttes hatások vezettek odáig, hogy a kormány a rezsiszabályok módosítása mellett döntött. A körbe – egyelőre – a gáz és az elektromos áram ára került be. A két energiaforrás esetében augusztustól már csak az átlagfogyasztás mértékéig fizethetjük a kedvezményes árat, afölött a piaci ár alapján számláz a szolgáltató.

Csődbe visz minket az energiapazarlás?

Bár a lakosság nagy része aggódik az egyre magasabb rezsiszámlák miatt, a végösszeg csökkentéséért mi is sokat tehetünk. Nem feltétlenül kell pénztárcánk kímélése érdekében otthon fagyoskodnunk a téli hónapokban, vagy épp lemondani a fürdésről (ezt bankszámlánkkal ellentétben környezetünk nem feltétlenül díjazná), otthoni eszközeink tudatosabb használatával azonban könnyen spórolhatunk.

Alapos összefoglaló írásban mutatta be az E.ON, hogy otthoni készülékeink mennyivel rövidíthetik meg a családi kasszát, ha nem figyelünk oda rájuk.

Lakásunk ugyanis tele van elektromos eszközökkel. Televízió szinte minden lakásban van (gyakran több is), számítógéppel (vagy laptoppal) és mobiltelefonnal pedig a lakosság nagy része rendelkezik. Meglepődnénk, ha összeszámolnánk, hány elektromos eszköz van lakásunkban. A következő meglepetés akkor ér minket, ha kiszámoljuk, mennyi pénzt dobunk ki fölöslegesen miattuk.

Ugyanis hiába vannak a háztartási eszközök kikapcsolva, apránként így is fogyasztják az áramot, némelyikük nem is keveset.

Az áramszolgáltató becslése szerint a lakossági fogyasztásnak akár a 14 százalékát is megspórolhatnánk, ha jobban odafigyelnénk energiavámpírjainak fogyasztására.

A magyar családok átlagfogyasztására érvényes, kilowattóránként 35 forintos áramdíjjal kalkulálva ezzel csaknem 60 milliárd forint, 4,3 millió háztartással számolva pedig családonként éves szinten több mint 14 ezer forint az ablakon kidobott (rezsi)pénz. A piaci árú árammal kalkulálva pedig ennek legalább a duplájától köszönhetünk el feleslegesen.

Pénztárcát menthet a spórolás

A régi tévékészülékek közismerten nagy energiavámpírok voltak. Manapság azonban már a modern tévék a leghatékonyabb háztartási készülékeknek számítanak. Egy átlagos készülék standby állapotban (kikapcsolva, de nem áramtalanítva) 0,5 wattot vesz fel, ez egy nap alatt 12 wattóra, éves szinten pedig 4,4 kilowattóra.

Ez azt jelenti, hogy rezsicsökkentett áron 153 forintot, lakossági piaci áron pedig 306 forintot emel ki a zsebünkből úgy is, hogy be sem kapcsoltuk. És ez csupán egy készülékünk a sokból, ráadásul a leginkább energiatakarékos.

Húzzuk ki a konnektorból az energiapazarlókat

Szintén fogyasztja az áramot a bedugva hagyott számítógép és laptop. A PC-monitorok készenléti állapotban a tévékhez hasonló energiamennyiséget vesznek fel, és ugyanannyiba is kerülnek. Egy laptop azonban már ennek a dupláját fogyasztja.

A másik érzékeny pont a töltők esete.

A mobiltelefonok és tabletek töltői is tipikus energiavámpírokként élik mindennapjaikat.

Ha bedugva hagyjuk őket, továbbra is fogyasztanak áramot. Ha csak az üres töltő marad a falba dugva, a felhasznált áram mennyisége elenyésző lesz. Ám amikor a már feltöltött eszközt felejtjük ott, jóval érzékenyebb a veszteség: ugyanannyi áramot veszítünk, mint a telefon töltésekor.

Nem kell kevesebbet ennünk, hogy spóroljunk a konyhán

A konyhai eszközeink közül a legnagyobb energiapazarlók közé tartozik a mikrohullámú sütő. Ez standby üzemmódban évente a rezsicsökkentett áron több mint 900 forintunkba kerül, lakossági piaci áron pedig több mint 1800 forintba. Ezenkívül minden olyan LED-es lámpa vagy képernyő, amely állandóan be van kapcsolva, még ennél is több energiát fogyaszt.

Megrövidítenek minket használati tárgyaink

Az E.ON összefoglalója szerint a legnépszerűbb használati tárgyak átlagos fogyasztási értékükkel kalkulálva (márka, típus és életkor alapján természetesen lehetnek eltérések), az alábbi összegekkel járulnak hozzá éves rezsidíjunkhoz (rezsicsökkentett ár / piaci ár):

Játékkonzol: 4600 forint / 9200 forint

Hangszóró: 1225 forint / 2450 forint

Mikrohullámú sütő: 920 forint / 1840 forint

PC-monitor: 155 forint / 310 forint

Okosotthoneszköz: 620 forint / 1240 forint

Digitális rádió: 310 forint / 620 forint

Laptop: 155 forint / 310 forint

Elektromos fogkefe: 155 forint / 310 forint

Mosogatógép: 155 forint / 310 forint

Kávéfőző: 155 forint / 310 forint

Nyomtató: 155 forint / 310 forint

Mobiltelefon-töltő (rádugva hagyott telefonnal): 155 forint / 310 forint

