A német válogatott csütörtökön hiába győzte le 4-2-re Costa Ricát, miután a spanyolok 2-1-re kikaptak Japántól, az esélyesnek gondolt sztárcsapat csomagolhatott, és pénteken már meg is érkezett Németországba. Ez a szégyen 2018-ig egyszer sem esett meg a németekkel, most azonban az oroszországi torna után másodszor is így jártak.

A német szövetség (DFB) a jövő hétre válságértekezletet hívott össze, ahol a Bernd Neuendorf elnök vezette testület meghallgatja Hansi Flick szövetségi kapitány és Oliver Bierhoff menedzser beszámolóját. Az elnök már jelezte, hogy bármennyire is el van most mindenki keseredve, továbbra is bíznak a csapatot Joachim Löwtől 2021. augusztus 1-jén átvevő Flickben, és nem várják, hogy lemondjon.

Másként gondolják azonban ugyanezt a szurkolók. A legnagyobb német sportlap, a Kicker online felületén indított szavazáson szombaton délelőtt a drukkerek 54 százaléka szavazott Flick távozására, és csak 46 százalékuk a maradására.

