Balázs Andi - aki hamarosan férjhez megy - élete olyan eseményéről vallott, amiről korábban még soha. A színésznő egy kapcsolatot gyászol, ami az egyik legfontosabb volt az életében, mégsem tudta megtartani. A veszteséget élete egyik legnagyobb kudarcaként élte meg - derül ki a Life.hu cikkéből.



"Hatalmas kudarc az életemben, hogy nem tudtam életben tartani egy barátságot, ami nagyon fontos volt nekem. Elképesztően fontos. Nevettünk azokon az embereken, akik nem tudtak összetartani, és azok lettünk mi. Nem sikerült megtartanom ezt a számomra annyira fontos embert! 42 éves vagyok, tudom, hogy az életben egyszer adatik meg ilyen szintű kötődés és barátság, és nem tudtam rá vigyázni. A mai napig gyászolom, mert olyan dolgot veszítettem el, amit soha nem fogok tudni feldolgozni" - mondta a Bátorságok Könyve című online műsorban.

"Elhanyagoltam, megbántottam, ő is engem... tök mindegy, elmúlt és ez borzasztó. Tudod, még most is olyan szeretettel beszélünk egymással, de az, ami régen volt, már nem történhet meg. Szörnyű. Ez életem legnagyobb kudarca. Nézem magam kintről, és legszívesebben akkora pofont adnék magamnak, hogy ott, akkor, azokat a dolgokat nem tettem meg. És tudom, hogy ő is! És tudom, hogy még mindig imádjuk egymást, de el kellett engednem, nem az életem része többé."

Borítókép: Ripost / Markovics Gábor