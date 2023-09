Szeptember 7-én született meg Puskás-Dallos Péter és Bogi első gyermeke, Ábel. A sztárpár nem is lehetne ennél boldogabb. Azóta már haza is térhetett az anyuka és a pici is, úgyhogy már az otthonukat is bejárja a kisbabaillat - írja a Metropol.