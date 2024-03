Emellett

a kormány további célzott intézkedésekkel segíti az álláskeresők számának csökkentését, ezzel párhuzamosan pedig az aktivitás és a foglalkoztatottság emelkedését.

Ennek érdekében a szállítmányozási és személyszállítási területen tapasztalható sofőrhiány enyhítését célzó gépjárművezetői képzési programra péntektől lehet pályázni. Az 1,7 milliárd forintnyi hazai forrásból megvalósuló programban több mint ezren szerezhetnek C, C+E és D típusú jogosítványt, valamint GKI igazolványt. A program nem csak a jogosítvány megszerzését segíti, hanem az elhelyezkedést is, a lebonyolító OFA Nonprofit Kft. szakemberei végigkísérik a támogatottakat nem csak a képzés, de az azt követő munkavállalás során is. A részletes információk már elérhetők az OFA Nonprofit Kft. honlapján - ismételte meg az államtitkár.