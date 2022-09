Az ország legnagyobb részén a gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütés várható, legkésőbb a Tiszántúlon is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ott is kisüt a nap, majd estétől újabb felhőzet-növekedés kezdődik. Elsősorban az északkeleti, keleti, illetve a déli megyékben fordulhat elő zápor, zivatar, este már másutt is megnő csapadékhajlam. Mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok mentén szélerősödés előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a legtovább erősen felhős keleti, északkeleti tájakon ennél egy-két fokkal hűvösebb is lehet. Késő este 16 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.