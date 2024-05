A fennállásának 85. évfordulóját az idén ünneplő Szabolcsi Koncert Fúvószenekar nevét hallva mindenki azonnal rávágja, újévi koncert. Ám egyre többen teszik azt is hozzá, már az évszakokhoz is köthető hangversenyük. Május 13-án a tavaszi koncertjüket mutatják be, az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón dr. Ulrich Attila úgy fogalmazott: amit a Nívó-díjas Szabolcsi Koncert Fúvószenekar nyújt Nyíregyháza kulturális és zenei életében, az mindig magas színvonalú, egyediséget hordoz és mindig más tematika köré fűzik fel a műsorukat.

– Mindig más stílust, más korszaknak a zenéjét mutatják be a közönségnek – folytatta Nyíregyháza alpolgármestere. – Külön öröm számomra, hogy a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziummal kötött együttműködésnek köszönhetően tehetséges fiatalok is játszanak az együttesben. Tanítják őket, a növendékek pedig megtanulnak zenekarban játszani. Azzal, hogy a fúvószenekar felkarolta őket, tettek egy nagy lépést afelé, hogy egyrészt biztosítani tudják a zenekar állandó létszámát, hiszen a tagok cserélődnek, másrészt a fiataloknak több lehetőségük van a játékra. A jövőnek nevelnek nagyszerű zenészeket, akik Nyíregyházáról indulnak, s legyenek bárhol is a világban, ez állandó.

Dr. Ulrich Attila szavai szerint a zenei képzés, a zenei élet, a nyíregyházi szakemberek munkája nagyon magas színvonalú, melynek egyik letéteményese a Liszt-díjas trombitaművész, Bakó Levente, a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar művészeti vezetője, a város díszpolgára, és természetesen maga az együttes.

Fiatal tehetségek

– Kétségtelen, hogy a fúvószenekar legnagyobb eseménye minden évben az újévi koncert, ami 2025. január elsején már a 37. lesz – erről már Bakó Levente beszélt a sajtótájékoztatón. Felidézte, a zenekari tagoknak volt olyan igénye, s ezt meg is fogalmazták, hogy szeretnének tavasszal is egy hasonló jellegű, de kisebb gálaestet, ami kizárólag a zenekarról szólna.

– Ennek már másfél évtizede – akkor kezdtem a pályafutásomat a zenekarnál – és a tavaszi hangverseny minden évben más. Az idei szólistaparádé lesz, ehhez hasonló már volt, akkor a koncertfúvosok kiválóságait állítottuk színpadra, ám most ezt ötvözni fogjuk – árulta el a művészeti szakgimnázium zenekar-gyakorlatvezető tanára.

– Czakó Erika, a zenetagozat vezetője irányítása alatt egyre magasabb színvonalon zenélnek, a nagyon tehetséges diákok órarend szerint járnak a nagyzenekari próbákra, s most lehetőséget adunk nekik, hogy szólóban is bemutatkozhassanak. Lesznek szólista feladataik, de kamaraformációban is zenélnek majd – sorolta Bakó Levente, aki művészeti vezetőként nemcsak vezényli a koncertet, hanem a konferanszié szerepét is elvállata, mint ígéri a szakmai komolyságon túl lesz móka és kacagás is.

A május 13-án este 6 órakor, a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében hallható koncertre a jegyek elővételben már megvásárolhatóak, a 14 éven aluliak pedig ingyenesen vehetnek részt az igényes fúvósmuzsikát bemutató koncerten.

Akik újra szeretnék hallani az együttest, az olaszországi turné előtt, júliusban a nyári koncerten, a Krúdy Vigadó előtti téren hallhatják a fúvósokat, de ott a főszerep már a fél évszázada alapított mazsorettcsoporté, akik minden alkalommal elvarázsolják a közönséget.