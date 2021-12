Hölle megnyerte a díj- és maratonhajtást is, így több mint 15 hibapontos előnnyel várta az akadályhajtást, amely azonban nem sikerült jól neki: a 12 hibapontot érő négy verőhibája mellett időtúllépése is volt, azaz 14,49 hibaponttal zárt, de ezzel is meg tudta őrizni az első helyét.