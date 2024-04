A tavasz egyik legkedveltebb ünnepe a majális, ilyenkor az emberek piknikezni mennek, illetve zenés-táncos ünnepségeken vesznek részt, ahol a finom grillezett ételek mellett a gyerekek fő attrakciója a vattacukor, a bátrabbak a ringlispílre is felülnek és a biztos kezűek a céllövöldét is kipróbálják. Ez a május elseje azonban biztosan nem így telik a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapatának, Karnik Szabináékra a Győr, a Ferencváros után újabb kemény feladat a vár, a DVSC-Schaeffler vendégei lesznek szerdán.

Bizony az utóbbi hetek eredményei úgy alakultak, hogy Józsa Krisztián együttesének már hátrafelé is kell pillantgatnia. A Békéscsaba hazai pályán legyőzte a NEKA alakulatát, így a Kisvárda mellett ezen két együttesnek is tizenegy pontja van, igaz a balatonboglári akadémisták egy mérkőzéssel többet játszottak közvetlen riválisaiknál. Óriási meglepetésre a Fehérvár vereséget szenvedett a már biztos kieső Kozármislenytől, így a Fejér megyeiek csupán egy ponttal előzik meg az előbb említett három gárdát.

A DVSC két fordulóval ezelőtt hat góllal nyert a vendég Mosonmagyaróvár ellen, ezzel lépéshátrányba került Gyurka János együttesével szemben a bronzéremért vívott harcban, ezért biztosan nem veszik félvállról a szerdai találkozót.

– Zsinórban a harmadik élcsapat ellen lépünk pályára, természetesen ezúttal sem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei. Ettől függetlenül nem feltartott kézzel lépünk pályára, mert fontos, hogy a csapatnak megmaradjon a tartása, az önbecsülése a bajnokság számunkra életbevágóan fontos utolsó hat mérkőzésére – mondta Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – Hétvégén fontos mérkőzés vár ránk Székesfehérváron, ezt szem előtt tartva fogjuk rotálni a csapatot Debrecenben. Teher nélküli, felszabadult játékot várok a csapattól, amely során minden apró pozitívumot meg kell becsülnünk és el kell raktároznunk a folytatásra – tette még hozzá a szakember.

A csapathoz kapcsolódó hír, hogy a sérült Ivana Djatevszka játékára szerdán nem számíthat a szakmai stáb, információnk szerint a beálló csütörtökön áll ismét edzésbe.