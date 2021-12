Vámos Petra és Klujber Katrin szerint is fontos, hogy stabilizálja játékát a spanyolországi női kézilabda-világbajnokságon szereplő magyar válogatott.

Csehország szombati 32-29-es legyőzése után az irányító Vámos úgy értékelt, hogy az egész mérkőzés hullámzó volt, a magyaroknak voltak jobb és rosszabb periódusaik. Kiemelte az eredményes lerohanásaikat, mert nagyon sokat beszéltek róla, hogy azzal meg lehet fogni az ellenfelet.

Volt, amikor jobban ment a támadójáték, máskor védekezésben voltunk stabilabbak. Eléggé hullámzó a játékunk, de szeretnénk ezt már a következő meccsen kijavítani – szögezte le a Debrecen kézilabdázója, aki 4 lövésből 3 gólt szerzett.

A magyar együttes csütörtökön a szlovákok 35-29-es legyőzésével kezdte a csoportkört, így 2 forduló után biztos továbbjutó. A németek elleni mérkőzésnek hétfőn az lesz a tétje, melyik csapat hány pontot visz magával a középdöntőbe. Vámos Petra hangsúlyozta, egy másodpercre sem engedhettek ki, mert a csehek végig, 60 percen keresztül magas színvonalon játszottak.

Az első félidőben már 4 gól is volt a magyar előny, ám az ellenfél egyenlített. Ezt követően jött Vámos 3 találata, amelyből 2 ráadásul kettős emberhátrányban született. Az irányító elmondta, örül neki, hogy a meccsnek abban a szakaszában tudott lendíteni a csapaton, hiszen akkor nagyon fontos volt, hogy gólt szerezzenek.

Láttam, hogy Klujber Katrint kivették, és nagyobb helyem van egy-egyezni, úgyhogy vártam, hogy Márton Gréta meghúzza balról és nagyobb területen meg tudjam oldani a szituációt – magyarázta.

Meglátása szerint védekezésben némileg sikerült előrelépniük, bár az átlövésekkel megint volt problémájuk, de a beálló körüli védekezést egy kicsit jobban oldották meg, mint az előző mérkőzésen.

Klujber 11 góllal a mezőny legeredményesebb játékosa volt és a mezőny legjobbjának is megválasztották, mert védekezésben is hasznos tagja volt csapatának.

Szeretek mindig meccsben lenni, sokat mutatkozni, hogy figyeljenek rám, és ha nekem nem jön össze, akkor a többieknek legyen helyzetük ezáltal. Olyan kereszteket hoztak vagy olyan labdát kaptam, amiből ilyen jó befejezések adódtak előttem. Ezek olyan ziccerek voltak, amiket el kellett vállalnom, ennek köszönhető, hogy ennyit lőttem kapura – mondta a Ferencváros jobbátlövője.

Hozzátette, a támadás mellett már védekezésben is egyre nagyobb szerepet kap, ám nagyon sok gyakorlás kellett ahhoz, hogy egy világbajnokságon így teljesítsen, és az is hozzájárul, hogy a klubjában is egyre többet kell védekeznie.

Klujber kijelentette, az első félidőben nem érezte valami jónak a védekezést, a másodikban viszont megint sokkal zártabbak voltak, akkor már Szikora Melindának is könnyebb feladata volt a kapuban. Reményei szerint a következő mérkőzésen már az első perctől ilyen lesz a játékuk támadásban és védekezésben is, mert a németek elleni találkozó sokkal keményebb lesz.

A válogatott a szerdán kezdődő középdöntőben a Koreai Köztársasággal és Dániával, illetve a Kongói DK-val vagy Tunéziával találkozik majd Granollersben, ahova 2 pontot már biztosan visz magával.