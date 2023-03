A zöld-fehérek parádés szerepléssel megnyerték a négyesüket a második számú európai kupasorozatban, így egyből a 16 közé jutottak, ahol az a Bayer Leverkusen lesz az ellenfelük, amellyel szűk másfél éve megküzdöttek a csoportkörben. Akkor Németországban és Magyarországon is egygólos hazai siker született, ami most hosszabbítást eredményezne.

Noha a két meccs nem volt túl régen, mégsem szabad messzemenő következtetéseket levonni azokból az összecsapásokból, ugyanis azóta mindkét csapatnál új vezetőedző dolgozik.

Sztanyiszlav Csercseszov vezetésével a Ferencváros toronymagasan vezeti a magyar bajnokságot, amelyben 13 kör óta veretlen, de az idei nyolc összecsapásán így is adós maradt az igazán jó és domináns játékkal. Az orosz szakember dolgát sérülések is nehezítik, ugyanis a kulcsjátékosok közül a támadó Tokmac Nguen és a védő Sammy Mmaee szereplése is kérdéses, de Pászka Lóránd sem egészséges. Az sem könnyíti a helyzetet, hogy a télen igazolt új játékosok közül csak a védő Myenty Abena és a csatár Nikolai Baden Frederiksen bevethető az El-ben.

A keretek értéke között óriási szakadék tátong, amíg a német együttes játékosai 416 milliót, addig a Ferencváros futballistái 44,5 millió eurót érnek.

A közel tízszeres különbség ellenére korántsem kishitűen várja a párharcot a magyar bajnok, a klubelnök Kubatov Gábor korábban kijelentette: „a Fradi ott akar lenni a budapesti döntőben és meg akarja nyerni az Európa-ligát”!

A negatív gondolkodás olyan tényező, ami megbénítja a csapatot. A Fradiban az a szabály, hogy nem kezdünk úgy mondatot: az a baj, hogy... Inkább azt mondjuk: a megoldásra váró probléma az, hogy... Nem félig üres, hanem félig teli a pohár. Mindenki láthatja, hogyan hatott a klubra ez a szemlélet az elmúlt években

– hangsúlyozta a pozitív gondolkodás szerepét a sportvezető keddi Facebook-posztjában.