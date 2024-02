Ahogyan a címvédő és Európa-bajnok hollandok elleni negyeddöntőben, a büntetőpárbajban ezúttal sem rontottak a magyarok, Magyari Aldával szemben pedig kétszer is hibáztak a görögök.

A magyar válogatott legutóbb 2022-ben a Margitszigeten játszhatott az aranyéremért, akkor kikapott az olimpiai bajnok amerikai csapattól, amellyel pénteken is találkozik majd a katari viadalon.

A két csapat január 5-én, az Eindhovenben rendezett Európa-bajnokság csoportküzdelmeinek nyitányán találkozott egymással, akkor a későbbi ezüstérmes görögök 14-12-re diadalmaskodtak.

A szerdai elődöntős összecsapásról a 15 fős magyar keretből, akárcsak a hollandok elleni negyeddöntőről, Faragó Kamilla és Kuna Szonja maradt ki.

Mindkét együttes sok hibával kezdett, a görögök ötméteresből szereztek vezetést, az első magyar kapura lövésre közel három percet kellett várni, ekkor Parkes Rebecca talált be centerből. A magyarok szétszórtan játszottak, előbb védekezésben váltották el magukat, majd hátrányban nem figyeltek Eirini Ninura, aki öt perc alatt három gólt szerzett. A magyarok Vályi Vanda pattintásával zárkóztak fel, majd Leimeter Dóra értékesítette második nekifutásból a fórt.

Rybanska Natasa (k) és a görög Eléni Xenaki (elöl)

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A második ráúszás után – melynél Vályi szokás szerint elhozta a labdát – emberelőnyben támadhatott a magyar csapat.

Garda Krisztina lövése ugyan kijött a felső lécről, de Parkes a kipattanót bepofozta, megszerezve ezzel először a vezetést.

Magyari védései után elöl Mahieu Geraldine harcolt ki kiállítást, de Garda újra a lécet találta el. A görögök gyorsan fordítottak, két emberelőnyt is magabiztosan értékesítettek. Magyarit Neszmélyi Boglárka váltotta a kapuban, de őt is gyorsan felavatták, igaz, csak a VAR segítségével, majd Magyari visszatért. Kevesebb, mint egy perccel a félidő vége előtt újra betaláltak a magyarok, Rybanska Natasa remek passzánál a harmadik gólját szerző Parkes húzta be a labdát emberelőnyből. Öt másodperccel a nagyszünet előtt Garda a harmadik lövéséből már nem a kapufát találta el, hanem kilőtte a jobb alsót (6-6).

A harmadik negyedet Ninu negyedik találata vezette fel. Ezután szinte játékmegszakítás nélkül küzdöttek egymással a felek. Mindkét oldalon helyzetek, fórok maradtak ki, a játékvezetők pedig sorra ítélték a kontrákat, égetve ezzel a játékosok energiáját. A majd egy negyeden át tartó magyar gólcsendet Szilágyi Dorottya törte meg 41 másodperccel a szünet előtt (7-7).

Szilágyi Dorottya (b2) és a görög Nikoleta Eleftheriadu (j) a nõi vízilabdatorna elődöntőjében

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A zárófelvonás első magyar előnye kimaradt, de a görögök is hibáztak létszámfölényben, még lövésig sem jutottak. Az újabb magyar fór előtt Mihók Attila időt kért, a figurát pedig Szilágyi fejezte be, a görög kapus füle mellett tüzelt a hálóba. A rivális azonnal válaszolt, Nikoleta Elefteriadu emberelőnyből talált be. Elöl Parkers újabb előnyt harcolt ki, Garda lövését azonban blokkolták, ráadásul a visszaúszás közben ki is állították, a görögök pedig időt kértek. Az ellenfél szépen megjátszotta a kontrát, és közvetlenül közelről talált a hálóba.

A magyarok egy perccel a vége előtt támadhattak az egyenlítésért, Parkes ráadásul emberelőnyt harcolt ki, természetesen jött az időkérés: a labda ugyan többször „dadogott” a keresztpasszok közben, de Leimeter végül kilőtte a jobb felsőt. A görögöknek 18 másodpercük maradt, de az eredmény nem változott, és akárcsak a hollandok elleni negyeddöntőben, jöhettek az ötméteresek.

Elefteriadu az első ötöst a felső lécre lőtte, Keszthelyi Rita nem hibázott. Vasziliki Plevritu bal sarokba tartó lövését Magyari védte, Garda pedig kilőtte a ugyanazt az oldalt. Jannopulu magabiztosan bombázott a hálóba, de így tett Szilágyi is. Elefteri Plveritu hidegvérű volt, de aztán Gurisatti Gréta sem hibázott, aki így eldöntötte ezzel az összecsapást.

Keszthelyi Rita (b) és Szilágyi Dorottya (j) ünnepel a női vízilabdatorna elődöntőjében játszott Magyarország - Görögország mérkőzés után a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 14-én

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Eredmény:

női vízilabdatorna, elődöntő:

Magyarország-Görögország 13-11 (3-3, 3-3, 1-1, 2-2, 4-2) - ötméteresekkel

-----------------------------------------------------

gólszerzők: Parkes 3, Leimeter, Szilágyi 2-2, Vályi, Garda 1-1, illetve Ninu 4, E. Plevirtu, Jannopulu, Kidrioti, Elefteriadu, Miriokefalitaki 1-1

Mihók Attila bízik benne, felveszik a kesztyűt az amerikaiak ellen

Mihók Attila, a magyar női vízilabda-válogatott társ szövetségi kapitánya szerint mindkét csapatnak sikerült kicsit elrontania a másik játékát a görögök elleni világbajnok elődöntőben, amelyet együttese ötméteresekkel nyert meg.

Mi próbáltuk rákényszeríteni a játékunkat a görögökre, ők pedig ugyanezt tették velünk, így mindkét csapat sok hibával vízilabdázott

– nyilatkozott a szakember a 13-11-re megnyert összecsapást követően.

A végén megbeszéltünk egy fórt, de végül nem abból lőttük a gólt, amit szerettünk volna, azt szépen levették a görögök, így a labdának mennie kellett még egy kört, és szerencsére ezúttal nem rémültünk meg attól, hogy csak két másodperc van az előnyből. Ezen egyébként nagyon sokat dolgoztunk

– elevenítette fel a kapitány Leimeter Dóra 18 másodperccel a vége előtt született egyenlítő gólját.

Mihók Attila szövetségi kapitány

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás / Forrás: MTI

A kapitány az ötméteres párbajban azt „üzente” Magyari Aldának, úgy, hogy beleremegett a csarnok: „nagy legyél!”.

„Szeretem, ha már ilyen nagy kapusunk van, akkor kicsi a hely a kapuban, egy ilyen helyzetben pedig nagyon nehéz mellette megtalálni a réseket, ezzel pedig valóban nagy lett” – tette hozzá Mihók Attila.

Az amerikaiak elleni fináléval kapcsolatban megjegyezte, azt várja, hogy felveszik a kesztyűt.

Volt velük már itt egy edzőmeccsünk, nagyon masszívak, nehéz rajtuk fogást találni, ráadásul egy olyan extra kapusuk van Asleigh Johnson személyében, hogy védekezésben nem kell sokat kockáztatniuk, nyugodtan elengedhetik a lövőket.

A mérkőzés egyik hőse, Leimeter Dóra elmondta, nyugodt volt, mert tudta, ha esetleg hibázik is a kulcsszituációban, a csapattársai nem fogják a nyakába varrni.

Lőttem én már így utolsó másodperces gólokat, tudtam, hogy bárkire is jön majd ki a lövés, az fel fogja vállalni a feladatot, és annyira egyben vagyunk most fejben, hogy abban is biztos voltam, hogy gól lesz

– nyilatkozta Leimeter, aki az MTI kérdésére elmondta, nem őrá volt felrajzolva a figura, de végül így jött ki.

Ha ugyanilyen felszabadultan tudunk játszani, mint most, annyira összetartóak leszünk, akkor egy nagyon jó meccset játszhatunk az amerikaiakkal

– tekintett előre a fináléra a balkezes játékos.

A harmadik negyed végén és a negyedik elején is fontos gólt szerző Szilágyi Dorottya rendkívül magabiztosan nyilatkozott a fináléról:

Nyilván, ahogyan az amerikaiak ellen mindig is, biztosan nagyon kemény meccs lesz, de most azt érzem, hogy mindegy, ki jön velünk szembe, le tudjuk győzni.