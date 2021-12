– Már mi is megkaptuk a harmadik oltásunkat. Nem akarunk kockáztatni, hiszen tavaly Csabi kórházba került. Éppen ezért nem volt kérdés, hogy felvesszük az emlékeztető oltást is. Azt viszont szomorúan tapasztalom, hogy még sokan most is kételkednek a vakcinák hatékonyságában. Elhiszik azt a rengeteg rémhírt, amit terjesztenek az interneten, és ezért inkább nem oltatják be magukat és megbetegszenek. Ha nem maguk miatt, legalább a családjuk, embertársaik miatt felvehetnék a vakcinát. És akkor nem jönne a következő hullám sem – kezdte a Metropolnak Bódi Guszti, aki a koncertjein is odafigyel arra, hogy véletlenül se kaphassák el a betegséget.