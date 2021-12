Bizonyára feltűnt már mindenkinek, hogy ByeAlex szíve meglágyult kissé az elmúlt hetekben. Az már kiderült, hogy egy gyönyörű modell rabolta el a szívét, ugyan nem titkolják kapcsolatukat, de nem is nyilatkozik róla Alex. Eddig nem is láthattunk közös fotót sem róluk, csak sejtelmes utalásokból lehet következtetni a kapcsolatra. Ám most kicsit többet mutatott Alex, Instagram-sztorijában köszöntötte fel kedvesét születésnapján - írja a Bors.

Fotó: Instagram

Rengeteg sok nevetést, + hosszú, sikeres és egészségben teljes, pompás életet kívánok neked drágaságom a születésnapodon. (Meg persze az összes többi napon is.)

- írta.

A rajongók kiszúrták a gyűrűt Benjamina ujján, és arra gyanakodnak, hogy magasabb szintre helyezhették a kapcsolatukat.