Néhány hónappal ezelőtt férfias hobbinak indult, mára azonban akár önvédelmi eszközzé nőtte ki magát Fecsó fegyvermániája. Az üzletember nyáron kezdett vadászni, majd a sportlövészetbe is belekóstolt, s a napokban hivatalos fegyvertartási engedélyt kapott.

– Ezeket az engedélyeket körülbelül fél év alatt tudtam megszerezni, de nagyon szigorú feltételek mellett. Két pszichológiai vizsgálaton is meg kell felelnem, hogy lőfegyvert tarthassak és három versenyen is részt kellett vennem. Nyilván azért vannak ezek a feltételek, hogy ne kaphasson mindenki lőfegyvert – kezdte a Borsnak Fecsó.

A Feleségek Luxuskivitelben című műsorban akkori párja, Vasvári Vivien oldalán megismert tehetős vállalkozó rövid idő alatt két fegyvert is beszerzett. Egy sörétes puskája és egy golyós puskája is van, de tervez még egy maroklőfegyvert is venni. Mint mondta, ezeket természetesen a szabályoknak megfelelően tartja, és használja, így a lőszert és fegyvereket külön elzárva egymástól a fegyverszekrényében őrzi.

Reméli, hogy sosem kell emberre fegyvert fognia

Szegedi Ferenc kijelentette: természetesen csak indokolt esetben, vadászathoz vagy sportoláshoz veszi elő őket. Azonban azt is elismerte, hogy ha nem lenne más választása, akkor önvédelemre is használná a fegyvereit.

– Nem szeretném, hogy ilyen bármikor megtörténjen, de ha nincs más lehetőségem és egy kirívó és extrém helyzetben lennék, akkor a családom védelmében is használnám a fegyvert. De bízom benne, hogy ez a nap soha nem fog eljönni – mondta határozottan a Borsnak Fecsó.

Forrás: borsonline.hu