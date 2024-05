"Gyorsabban. Magasabban. Erősebben."- ez az olimpia hármas jelszava. Az idén Párizsban rendezik meg a nyári olimpiai játékokat 2024.július 26. és augusztus 26. között. Ennek kapcsán is beszélgettünk mai podcast vendégünkkel, Bodnár Zoltán történelem-földrajz-művészet- és néptánctanárral, vőféllyel, akinek már több nemzetközi eseményre is sikerült eljutnia. Az interjúból kiderül, hogy elindult egy Országos Olimpia Történeti Vetélkedőn is, valamint arról is szót ejtünk sok más dolog mellett, hogy az Aranycsapat és a magyar futball története címet viselő megmérettetésen 1. helyet szerzett a csapatuk. Akárcsak vendégünk, mi is nagyon várjuk már az idei olimpiai játékokat, ahol is a díjazottak érmeinek elkészítéséhez az Eiffel-torony darabkáit is felhasználják.