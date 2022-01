Úgy tűnik, Esztergályos Patrik családja az újságokból értesült arról, hogy a Bajnokra rátalált a szerelem. Legalábbis a nagypapája biztos, akiről egy fotót is készített Patrik, miközben a cikket olvassa.

Forrás: Instagram

„Talán nagypapának is leesik most már” – írta viccesen a fotóhoz Patrik, melyen egy újságot fog, benne a róla és Pap Dorciról szóló cikkel.

Patrik odáig van a Kihívóért

Kiesése után a TV2 kamerái előtt vallott az érzéseiről a Bajnok.

„Ezt mi is megbeszéltük egyébként már többször, hogy hát mi is vezérelt arra, hogy ráírtam. Nyilván az, hogy szimpatikus volt, és szerettem volna őt megismerni és persze arra rácáfolni, ahogyan a második évadban, mint kihívó szerepelőként jött le a nézőknek. Én is tapasztaltam belőle persze sok mindent, meg én is azért nézegettem részeket a második évadból, és erre szerettem volna rájönni, hogy ő titkon valójában milyen. Nagyon nagyon pozitívan csalódtam, egy nagyon aranyos, szerethető, családcentrikus – ami egyébként nekem nagyon fontos az életben – úgyhogy tényleg tele van csupa olyan vonzó tulajdonsággal a bájosságán, a szépségén kívül, ami nekem egészen megragadó volt. Szebbet és jobbat továbbra sem tudnék kívánni.”

Forrás: ripost.hu