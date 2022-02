A népszerű modell-influenszer, egykori luxusfeleség elárulta, hogy elkapta a koronavírust - számolt be a Ripost.

Hiába tett meg mindent, hogy ne fertőződjön meg a koronavírussal Vasvári Vivien, sajnos mégis elkapta még január elején. Erről egészen mostanáig nem is beszélt. A minap egy rajongói kérdést követően árulta el, hogy hamar meggyógyult, ám azóta is szenved a szövődményektől, ugyanis köhög és fáj a mellkasa is.

Szilveszter után voltam covidos, de szerencsére egy nap alatt át is ment rajtam. Aztán csak köhécseltem. De azóta is fáj a mellkasom. Vége lehetne már enneka Covid-időszaknak!

– írta Vivien.