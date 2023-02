Halastyák Fanni, vagyis ahogy a legtöbben ismerik, Nemazalány, az Ázsia Expressz megnyerése után most új célt tűzött ki maga elé. Mindent megtesz majd azért, hogy jól szerepeljen az idei Sztárban Sztár élőshow-iban.

„Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan oldalaim, amiket még nem láttak az emberek és lehet, hogy kíváncsiak rá. Vagy nem… Elsősorban arra gondolok, hogy szeretném, ha nem úgy tekintenének rám, mit egy hisztis valakire, aki nyomja a hülye dumáját” - kezdte a Ripostnak a fiatal énekesnő, aki szinte mindenben meglátja a művészetet.

„Igazából én abszolút egy művészlélek vagyok és szeretném, ha ebben a műsorban ezt meg is tudnám mutatni. Én egyébként null-huszonnégyben a művészetnek élek. Festek, ha kell, a kajával is művészkedek, éjjel-nappal zenét írok. Szeretném, ha a zeneiségemet látnák és hallanák és azt, hogy egyébként én hogyan éneklek igazából” - tette hozzá Fanni, aki bízik benne, hogy szeretni fogják őt a nézők, pont úgy, ahogyan szerették az Ázsia Expresszben is.

„Abszolút maximalista vagyok, de nem fogok vért izzadni, mert jól akarom érezni magam. Ez most az lesz, hogy magammal szemben szeretnék maximalista lenni és az emberek csak azt fogják belőlem látni, amit én akarok mutatni. Remélem, hogy befogadják - mondta Nemazalány, akiben persze jócskán van félelem, hiszen alaposan ki kell majd lépnie a komfortzónájából, ha hétről-hétre le akarja majd nyűgözni a nézőket, és persze a zsűrit.

Forrás: ripost.hu