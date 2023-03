Hömpölyög A Dal 2023 műsorfolyam: szombaton elkezdődött a közmédia dalválasztó műsora. Ennek az egyik korábbi kiírásában futott be a csengeri származású Katona Petra a Viszlát Múlt című opusával. Most pedig megjelent a Petőfi Zenei Díj nyertes előadójának legújabb videóklipje, a No Comment. A dal elsőként debütál a dalszerző-énekesnő hamarosan érkező nagylemezéről.

- Szeretném felhívni a figyelmet a közösségi médiában jelenlévő rosszindulatra, amely sok esetben online bántalmazásig fajul. A No Comment dalszövege egy fiktív kommentelőt szólít meg, aki saját problémáit és gyengeségeit próbálja elnyomni mások kritizálásával – destruktív hozzászólások formájában.

Az énekes-dalszerző eddigi dalaihoz hasonlóan ismét saját tapasztalataiból merített:

- Amikor A Dal 2021-ben az első saját dalommal már szólóénekesként léptem színpadra, hamar megtapasztalhattam, hogy a nagyobb nyilvánosság több rosszindulatú emberrel is jár, akik általában hangosabbak és vehemensebbek, mint a csendes többség. Az építő kritikának természetesen van helye, de a stílus és az indíttatás nagyon nem mindegy. Kellett idő, amíg rájöttem, hogy a csupán gonoszságból megfogalmazott kommentek nem ellenem irányulnak, hanem az illető a saját belső feszültségét próbálja ezzel másra hárítani.

Egy ilyen karaktert alakít Borbély Richárd a No Comment videoklipjében, aminek koncepcióját leholegacy álmodta meg, miszerint az énekesnő különböző módokon kísérti a valóság elől az online térbe menekülő főszereplőt.

- Szomorú látni a sok frusztrált embert, akik ennyire ki tudnak kelni magukból a kommentszekcióban, és hogy milyen vérre menő sárdobálások tudnak kialakulni idegenek között egy-egy akár teljesen jelentéktelen téma kapcsán is. Sajnálom, hogy ennyi negatív energiát beleölnek ebbe, ahelyett hogy azzal foglalkoznának, ami valóban feltölti és boldoggá teszi őket.

Petra a No Comment-et szerzőtársával, Kovács Dániellel írta, a hangszerelést pedig Gerendás Dániellel készítették, akárcsak első nagylemezét, ami nemsokára érkezik, és további 10 új dal szerepel majd rajt.

Egy éve lehetőséget kaptak zenésztársával, Kovács Danival arra, hogy egy óceánjárón zenéljenek. Három hónapot a Karib-térségben tartózkodtak, majd áprilisban átszelve az Atlanti-óceánt, még egy hónapot a Földközi-tengeren töltöttek. Tavaly derült ki, hogy a Petőfi Kulturális Ügynökség Nagylemez Programjának nyertesei között található Petra a saját projektjével. A pályázatnak köszönhetően Gerendás Danival dolgozhattak együtt egy albumnyi dalon.

– Amióta elkezdtem saját dalokat írni, az volt a célom, hogy mihamarabb egy teljes koncertnyi saját műsorom legyen, amivel már tényleg kifejezhetem a zenei világomat. Az elmúlt évet tudatosan az alkotói folyamatokra, háttérmunkálatokra szántam. A No Comment az első nagylemezem felvezetése, az album már sokkal árnyaltabb képet fest a zeneiségemről.

Ladányi Tóth Lajos

Forrás: Katona Petra-archívuma