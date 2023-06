Bárhogy is matekozunk, dr. Hosszú Józsefnek az összeadás megy a legjobban. Újfehértó polgármestere két éve anyakönyvvezetőként is tevékenykedik, és most először fordult elő, hogy celebek házasságkötését bízták rá. Erről a Facebook-oldalán adott hírt: a korábbi magyar válogatott kézilabdázó, Bajnokok Ligája-győztes Nagy László és kedvese, Sónyák Szilvia mondta ki a boldogító igent a jelenlétében. A sportoló még novemberben, korábbi sikerei helyszínén Barcelonában fél térdre ereszkedve jegyezte el a szerkesztőként és fitneszedzőként dolgozó párját, aki egyébként nadrágkosztümöt vett fel az esküvőjére.

– Ez egy szűk, családias körű polgári szertartás volt, a lakodalom később lesz – mondta dr. Hosszú József, aki legalább húsz centisre becsülte a különbséget Nagy Lászlóhoz képest. – Nem szoktam hozzá ahhoz, hogy egy ilyen magas termetű férfi áll mellettem, holott a vezetéknevem is sugallja: nem vagyok alacsony. Egyébként Szilvia újfehértói származású, így kerülhettem képbe, amikor felkértek anyakönyvvezetőnek. Mindketten nagyon szimpatikusak, készségesek voltak, jól sikerült az esküvő – mondta érdeklődésünkre dr. Hosszú József.

Szűk, családi körben tartották meg a szertartást

Fotó: dr. Hosszú József közösségi oldala

Amikor 2019 tavaszán visszavonult az aktív játéktól Nagy László, túlzás nélkül a legjobb magyar kézilabdázónak számított. Huszonkét év után döntött a búcsú mellett a 209-szeres válogatott átlövő. Székesfehérváron született, édesapja profi kosárlabdázó volt, és amikor Szegedre szerződött, a Nagy család követte őt a Tisza-parti városba. Eleinte Laci is kosarazott, még az U13-as válogatottban is szerepelt, végül a kézilabda mellett tette le a voksot. A Pick Szeged utánpótlás-csapatában szerezte meg az alapokat, serdülőként tagja volt az Európa-bajnoki bronzérmes nemzeti együttesnek. Az ezredfordulón igazolt a Barcelonához, ahol nagyon megbecsülték: tizenkét éven keresztül volt meghatározója játékosa a világhírű gárdának. A spanyolokkal kétszer nyert Bajnokok Ligáját, egyszer EHF Kupát és négyszer spanyol bajnokságot. Miután hazatért 2012-ben, a Veszprém játékosaként folytatta a pályafutását, ott öt bajnoki cím mellett hat kupagyőzelem a mérleg, kétszer pedig döntőt játszott a csapattal a BL-ben.

Sónyák Szilvia fitneszmodell és edző, többszörös Magyar Kupa-győztes és a 2013-as Fitparádé ezüstérmese. A szerelmesek Köböl Anitának a #nofilter – Nők filter nélkül című rádióműsorában beszéltek korábban a kapcsolatukról. Szilvia ezt mondta: „Szeretem, imádom, nagyon jó pasi, nagyon jó a hétköznapokban”. Az újfehértói szertartás után immár férjként és feleségként erősíthetik tovább a személyes köteléküket.

LTL