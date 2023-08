Nem tudjuk már számon tartani, hányadik fejezetéhez érkezett Opitz Barbi és édesapja története, abban azonban biztosak vagyunk, hogy ez a családi dráma még korántsem ért véget. Az apa-lánya páros háborúja körülbelül tavaly december óta tart, legalábbis a nyilvánosság előtt. A család állítása szerint ekkor rabolta el Albert Barbit, ami rendőrségi üggyé nőtte ki magát, s elindította a megállíthatatlan lavinát is. Az énekesnő apja az interneten támadta be a lányát, azt hangoztatva, hogy a fiú fojtogatta és bántalmazta, de ő ennek ellenére is vele van. Ezt követte Barbi válasza, aki azzal vádolta meg Tamást, hogy az egész gyermekkora terrorban telt, s halálosan fenyegeti nem csak őt, de a barátait is.

Ez az adok-kapok odáig fajult, hogy a két fél már nem is áll szóba egymással.

Barbi minden kapcsolatot megszakított Tamással, annak ellenére is, hogy a férfi egy találkozót kért, hogy megbeszélhessék a történteket. Feltehetően ezt az elutasítást, és a lánya hiányát nem tudja feldolgozni az édesapa, aki most ismét üzent a szerelmeseknek. Egészen pontosan Albertnek...

"Soha nem lesz a vejem"

Körülbelül egy hónapig volt csend az Opitz családban, ám időközben Tamásnak akadt még mondanivalója. A Facebookra közzétette Albert egyik TikTok-videóját, melyben a fiatal fiú egyedül látható. Feltehetően a felvételt nem a tartalma miatt osztotta meg Barbi édesapja, hanem sokkal inkább azért, hogy odaszúrhasson egyet neki. Jelen esetben nyomdafestéket nem tűrő módon...

Ez a b*zeráns soha nem lesz a vejem

- fogalmazott röviden, de annál lényegre törőbben az apuka, akinek szavaiból is jól érezhető, hogy nem sikerült megkedvelnie lánya választottját, és valószínűleg már nem is akarja...