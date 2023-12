Miló Viki érdekes dolgot kívánt: eljegyzést kért karácsonyra. Az Inspiráló Nők Estje díjkiosztó gálán bátran osztotta meg a Riposttal, hogy mi most a legnagyobb vágya. Vajon rátalált a szerelem? Viki 45 éves múlt, és már többször is nyilatkozott róla, hogy szingli, sőt szinte kimondani se meri, hogy a közeljövőben párkapcsolatba kezdene. A világbajnok boxoló ugyanis súlyos kötődési problémákkal küzd, ami gyermekkorára vezethető vissza.

Örülnék, ha gyűrű lenne a kezemen, de ez valószínűleg idén nem fog megtörténni – kezdte Viki a Ripostnak. Persze ez nem jelneti azt, hogy nem ismerkedik. Korábban még a társkeresők világában is körbe nézett.

Voltam fent egy társkeresőn, de egy hét után lejöttem. Én igazából nem is akartam kipróbálni, csak rávettek, mert egy barátom pont társkeresőn ismerkedett meg a feleségével. Ők regisztráltak fel engem – mesélte. Azonban végül nem nyerte el Viki tetszését az online ismerkedés.

Miló Viki elárulta: megismert nemrég valakit

Mielőtt letörölte volna a társkereső alkalmazást, még belekezdett néhány beszélgetésbe. Bár nem volt hosszú életű a dolog.

Pár srácnak, akik szimpatikusak voltak, visszaírtam. Aztán törtöltem magam, mert megismertem személyesen egy fiút, akivel el akartam menni randizni – vallotta be Viki. Kérdésünkre azt is elmesélte, hogy alakultak köztük a dolgok:

Tök sokáig tartottuk a kapcsolatot. Neki van már egy kislánya, akivel találkoztam is. Volt például, hogy a bokszcsapattal együtt szórakoztunk, és ők is csatlakoztak hozzánk. A srác amúgy aranyos volt, jól is nézett ki, de nem tudom. Velem van a baj.

Viki egyébként mindig egy emberre koncentrál, és sose tart több vasat a tűzben. Azt mondja, az nem az ő stílusa, viszont muszáj, hogy érezzen egy kis kémiát a másik felé, különben hamar megunja a dolgokat. Talán a legutóbbi kiszemeltjével is hasonló volt a helyzet, amit Viki röviden meg is fogalmazott:

Aki túl kedves, azzal az a baj. Milyen egy nő? Azt szereti, aki belerúg, akinek nem kell. Ez a szokásos hülyeség.

Persze tudja, hogy ez nincs rendben, és emiatt sokat dolgozik magán.

Bebe a vésztartalék

Lehet mégis megkérik Viki kezét karácsonykor? Régi jó barátja, Bebe úgy néz ki még nyitott is lenne a dologra.

Nem avatkozom bele Viki döntéseibe, ő egy felnőtt nő. Bár, ha idiótákkal kerül össze, akkor szoktam szólni, és sajnos manapság elég nehéz normális embert kifogni – tette hozzá lapunknak az énekes, aki szintén a díjátadó vendége volt. Bebe a következő mondatával le is csapta a magas labdát Viki párkeresési válságát illetően:

Jobb híján itt vagyok én.

Erre már Viki is elmosolyodott és természetesen rögtön elkezdett áradozni barátjáról. Azaz legjobb barátjáról, mert bátorkodott ezt is kijelenteni.

Mindig számíthatok a Bebére, még éjszaka is. Soha nem felejtem el, hogy amikor meghalt este a kutyám, ő azonnal felvette nekem a telefont, és másnap jött velem temettetni – mesélte Viki a Ripostnak.