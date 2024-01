Vasvári Vivien karácsonya nem is telhetett volna jobban, hiszen családjával ünnepelhetett szeretetben és békességben. Most pedig egy friss fotóval rukkolt elő Instagramján. Ezen férjével pózol az ágyban egy-egy pohár pezsgővel, míg a gyerekeket „a falra ragasztották”. A vicces képet természetesen csak megszerkesztették a móka kedvéért, a fotóra pedig egyből érkeztek is a kedvelések és a pozitív kommentek.

Kedves követőim, az elmúlt év során hihetetlen támogatást és szeretetet kaptam tőletek. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen az úton! Az új évben is izgalmas kalandok várnak ránk, és alig várom, hogy megoszthassam veletek a további tartalmakat és inspirációkat. Legyen 2024 tele boldogsággal, egészséggel és sikerekkel mindannyiunk számára. Köszönöm, hogy részesei vagytok az életemnek! Boldog Új Évet kívánok nektek!

– fogalmazta meg jó kívánságait Vasvári Vivien. - olvasható a ripost.hu oldalán.