A nyíregyházi énekesnő volt a keddi Szerencsekerék sztárvendége. A vetélkedő műsorvezetőjével, Kasza Tibivel régi ismerősökként köszöntötték egymást, hiszen izgalmas közös múltjuk van, amit eddig nem sokan ismertek. – Kettőnkről most fog kiderülni valami, nekünk van múltunk, de nagyon kevesen tudják, hogy mi ezt elkövettük, amire sokan éltek át édes pillanatokat – fogalmazott Kasza Tibi kissé titokzatoskodva a TV2 stúdiójában. Aztán persze fény derült mindenre, hiszen a Sugarloaf énekesnője elárulta, hogy együtt dolgoztak a műsorvezetővel egy gyereklemezen pár évvel ezelőtt.

Garantált nyeremény

Amikor a másik két résztvevővel elindult a játék, Muri Enikő egyre több pénzt gyűjtött, a szerencse is mellé állt sokszor a kerék forgatásakor, és szinte minden feladványra tudta a választ. Nem is csoda, hogy ő jutott be a fináléba, és indulhatott a fődíjért, az addigra összegyűjtött 5 millió 755 ezer forintért, és a nyereményautó kulcsa is ott lapult valamelyik borítékban. Nagyon feszült és izgatott is volt az énekesnő, de egy dolog nyugtathatta, hogy nem fog üres kézzel távozni akkor sem, ha nem tudja megfejteni a feladványt. Ugyanis addigra már garantált tárgynyeremények is a zsebében lapultak: egy lábmasszírozó gép, valamint néhány konyhai kisgép.

Gyors megfejtés

Az utolsó feladvány előtt, húzott egyet azok közül a borítékok közül, amelyek további nyereményeket tartogatnak, amit majd csak a legvégén bontanak ki. Aztán feltűnt a közel hatmillió forintot érő feladvány témaköre, ami a „Helló, rokon!” volt. Miután megadták a kötelező mássalhangzókat és egy magánhangzót, és Enikő is felsorolta azokat, amelyeket ő választott, a 17 betűs feladványból 9 betű tűnt elő. Nem kellett sokat várni, hiszen némi próbálgatás után pár másodperc alatt sikerült kitalálnia a megfejtést: emberszabású majom.

Jótékony cél

A szőke énekesnő percekig el sem hitte, hogy tényleg ennyit nyert, majd zokogásban tört ki. – Nagyon köszönöm! Nem hiszem el! Nem hiszel el – mondogatta folyamatosan Enikő a könnyeit törölgetve. Amikor pedig kiderült, hogy a boríték újabb 500 ezer forint nyereményt tartogat, akkor már hatalmas boldogság öntötte el, de még mindig látszott rajta, hogy alig tudja felfogni, hogy mi történt. Így összesen 6 millió 255 ezer forinttal lett gazdagabb, amiből természetesen jótékonykodott is. Ebből az óriási nyereményből jelentős összeget ajánlott fel a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványnak.