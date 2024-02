Rengeteg bók mellett, aggódnak is Nemazalányért

A napokban Fanni egy fekete-fehér képsorozatot tett közzé a közösségi oldalán, amiben sok meglepő nem is lenne. Szokás szerint most is elárasztották a kommentszekciót a különböző dicséretek, de mellette sokan aggódnak is érte, hiszen Fanni csak röviden annyit írt a képekhez:

„Ez egy búcsúféleség...” – írta Fanni, ami miatt a találgatások is megindultak: Sosem kedveltem, de én is remélem, hogy inkább csak végleg szakított a párjával, nem pedig valami szörnyű dologra készül. Szerintem ez egy ilyen bosszúposzt, hogy "nézd mit vesztettél". Vaaagy egy új zene cím – írta az egyik kommentelő, akire végül egy másik felhasználó adott választ, hogy ez a legújabb dalának a forgatásán készült képsorozat.

„Ez egy búcsúfélesség, köszönöm az éveket, az ideget, a sírást, a hideg vizeket és ha elfelejtenéd, mit is mondtam én neked, azt kívánom, legyen nélkülem is boldog életed” – írta, és hozzátette, hogy a napokban egy videóban Sofival énekelték együtt ezt a dalrészletet.

Sokszor kap kemény kommenteket

Fannit az utóbbi időben azzal vádolják, hogy vagy túl sok filtert használ, illetve, hogy már mindene szét van plasztikázva, ezért torzult el az arca. Legutóbb pedig azt kérdezték tőle, hogy terhes-e, mert mintha kerekedne… Az énekesnőre egyébként nem jellemző, hogy a bántó kommentekre reagál, de most ezt írta ki az Instagram-sztorijába:

„Megint egyre többször kapom meg, hogy már mindenem plasztikázva van, amitől nekem már fáj a szívem. Pedig csak meghíztam, mint a vaddisznók, attól torzult el a fejem…” – írta korábban Fanni, aki édesanyja véleményét is megkérdezte a változásról, és a mama csak annyit mondott, hogy a lánya nagyon jó genetikát örökölt tőle.

