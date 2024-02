Minden eddiginél több, 60 produkció megmérettetésével vette kezdetét a magyar dalok idei versenye. A Szandi, Németh Alajos Lojzi, Ferenczi György és Egri Péter alkotta zsűri kiválasztotta az élő show-k produkcióit: 40 előadó, illetve zenekar profi szakmai háttértámogatással mutatkozhat be színpadon. A Dal kizárólag a dalokról szól, azok szövegét, zenéjét és a kettő kapcsolatát nézi a zsűri.

A szombat esti műsor tétje a döntőbe jutás volt, az aznapi tíz produkcióból öt juthatott tovább. Egy fergeteges dallal indult el az élő show, ami végül a harmadik helyen végzett, és jutott be így a következő fordulóba. A Sugarloaf tagjai állhattak legelőször színpadra, akik már több évtizede oszlopos tagjai hazánk zeneiparának. A Nászinduló című számuk mondanivalójával sokan tudtak azonosulni, hiszen a szerelemről énekelt Muri Enikő, ráadásul ennek is egy kicsit keserédes oldaláról. A színpadra lépésük előtt a bemutatkozó kisfilmükben újra bebizonyították, hogy milyen összetartó és összeszokott csapat, hiszen egy elég szövevényes, bonyolult szabadulószobából is sikerült kijutniuk. Enikő elmesélte, hogy ebben a felállásban körülbelül hét éve zenélnek együtt. Közös szenvedélyük, amellett hogy együtt muzsikálnak: a játék. Szeretnek minden olyan programban részt venni, ami kicsit színesebbé teszi a szürke hétköznapokat, ezért is mentek el közösen egy szabadulószobába.

– Mikor megtudtuk, hogy bekerültünk a legjobb negyven közé, akkor nagyon nagy lendülettel vágtunk bele az újabb munkába. Összecsaptuk a tenyerünket, és azt mondtuk: jó, ez az év így fog elindulni – fejtette ki jókedvűen Enikő a bemutatkozó filmben. A négy tagú zenekar úgy gondolja, hogy a közönség véleménye számít, de nagyon adnak a szakmai zsűri, a megbecsült muzsikusok szavára. – Ritka az a szituáció, amikor pályatársaktól kapsz visszajelzést úgy, hogy muszáj őszintének lenniük, és el kell mondaniuk nem csak azt ami jó, hanem azt is ami nem – mondta Enikő.

Szerelemről szól

– A dalunk egy furcsa, szerelmi érzésről szól. Mindenkinek volt már az életében olyan szerelem, ami a végén megrágta és kiköpte, és ha ez egy ember életében többször is előfordult, akkor képes lesz arra, hogy mérlegeljen. Ha jön a nagy szerelem, jön újra, akkor már sejtheti előre, hogy mi lesz a vége. Ez egy picit magának a szerelemnek szól: tudom, hogy mit akarsz, de miért jöttél már megint – fejtegette Tóth Szabi, a szám szerzője.

A szerelmi kötelékek mellett voltak könnyed hangulatú, romantikus, az aktuális témát feldolgozó, valamint mély üzenetű dalok is. A dalválasztóban ismert, visszatérő versenyzők mellett új tehetségek is indultak, pop, rock, elektronikus műfajú dallal, lírai produkcióval, balladával és folk zenével álltak színpadra. A válogatók után a versenydalok áthangszerelve térnek vissza a crossover elődöntő fordulóban, ahol neves zenei szakemberek segítik majd az előadókat. A döntőben a produkciók a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében hangzanak el. A tét nem kicsi, a győztes lemezkészítésre nyer lehetőséget a világhírű Hansa Studios-ban. A berlini patinás helyszínen a mai napig a legismertebb világsztárok veszik fel az albumaikat, így A Dal 2024 nyertese különlegesen illusztris társaságban rögzítheti majd lemezét. Ettől nagyobb lehetőséget nem is kaphat egy hazai zenész. A következő fordulóban február 17-én szombaton újabb tíz dal méri össze az erejét.