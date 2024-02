Február 19-én, hétfőn derült ki, hogy a csinos műsorvezető visszatér a TV2-re. A netezők szerint Szabó Zsófi a Dancing with the Stars-ban is tökéletes lenne - írta a Bors.

Valósággal felrobbantotta az internetet a TV2 február 19-i bejelentése, amely szerint Szabó Zsófi hosszú évek után visszatér a csatornához, a Mokka műsorvezetője és a TV2 Klub nagykövete lesz. A nyíregyházi kötődésű sztár a Házasság első látásra sajtóvetítésén elmondta, úgy érzi, mintha éveken át tartó kalandozás után végre hazaért volna.

− Elsősorban főállású anyukának tartom magam, ez tölti ki a mindennapjaimat, de rengeteg tervem van az idei évre, sokat fognak még látni a nézők. Most tényleg úgy érzem, mintha hazatértem volna egy hosszú útról, hiszen a TV2-n ismert meg engem az ország. Az újévi fogadalmakban nem hiszek, sokkal inkább abban, hogy magabiztosnak és tudatosnak kell lenni. Tele vagyok tervekkel – mesélte a Borsnak Zsófi a nagyszabású sajtóeseményen.

Szabó Zsófi nem csak műsorvezető lesz

A Házasság első látásra című új reality kapcsán összehívott sajtótájékoztatón az is kiderült: Zsófit a TV2 egyik legnépszerűbb műsorában, a Mokkában fogjuk látni, Orosz Barbi, Pachmann Péter, Váczi Gergő, Istenes László és az első gyermekével várandós Iszak Eszti mellett, valamint ő lett a TV2 Klub nagykövete. A csinos anyuka ezzel kapcsolatban megjegyezte: rutinos koránkelő, így nem lesz probléma számára beérni a stúdióba reggelente.

A Dancingben látnák szívesen

A kommentszekció valósággal febolydult a nagy bejelentést követően, Zsófi visszatérése mindenkiből kiváltott valamilyen reakciót. A legtöbben úgy vannak vele, hogy a csinos és sportos műsorvezető tökéletes lenne a Dancing with the Stars következő évadában, és remekül mutatna a táncparketten.

– Nagyon örülök Szabó Zsófinak, szerintem a Dancingben is megállná a helyét

– Megnézném, hogyan táncol ez a lány

– Nem kérdés: Szabó Zsófit a DWTS-be!

Ilyen és ehhez hasonló hozzászólások lepték el a közösségi oldalakat, az viszont, hogy Zsófi valóban bekerül-e a legnépszerűbb táncos műsorba, egyelőre a jövő zenéje...