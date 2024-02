Barbi most nagyon boldog, és én is bízom benne, hogy ezúttal máshogy alakul az élete Alberttel. Annyit kértem tőle, hogy vigyázzon magára, és saját magát helyezze az első helyre. Nem tudom, hány felvonása lesz még ennek a szerelmi történetnek, nekem csak annyi a fontos, hogy Barbi jól érezze magát és ne sérüljön. Egyébként most kiegyensúlyozottnak és vidámnak tűnik, remélem, ez így is marad