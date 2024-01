Bulvár 1 órája

Opitz Barbi mellbevágó dekoltázzsal zárta a hétvégét

Opitz Barbi borzasztó éven van túl, családja már 2022 karácsonya előtt is az énekesnő életéért aggódott. Volt párjával, Serleg Alberttel nem csak neki volt rengeteg problémája, a szülei is felvették vele a harcot, egyszer még egy kés is előkerült... Az édesapja eltűnt, a család darabokra hullott. A fiatalok novemberben talán végleg szakítottak, és 2024 elhozhatja a nyugalmat az összetört lány számára, aki az évet máris egy fotózással indította.

Forrás: Instagram

Opitz Barbi nem szégyenlős, szeret miniszoknyában és mélyen dekoltált felsőkben megjelenni. Az új évet egy szexi fotóval indította, méregzöld ruhájából szinte kibuggyannak hatalmas mellei. A bejegyzés megtekintése az Instagramon 💕Opitz Barbara Krisztina💕 (@opitz.barbara) által megosztott bejegyzés Köszönöm a stabil képet! – írta a fotósának az énekesnő, aki nagyon tetszett követőinek. Stabil ez a csodálatos nő is, aki a képen van – szólt hozzá valaki, míg más azt írta, tökéletes választás a ruhája. Forrás: origo.hu

