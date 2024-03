Egy medence mellől és abban megmártózva mutatta meg alakját Gáspár Evelin. Az Instagram-oldalára feltöltött felvételen látszik, milyen karcsú lett a nyíregyházi kötődésű sztár, amit nem is hagytak szó nélkül követői.

Bomba vagy drága barátnőm

- írta a dögös fotókhoz egy ismerőse, amivel többen egyet is értettek. A képet néhány óra alatt közel 700-an kedvelték is. Szóval nem is húznánk tovább a szót - olvasható a ripost.hu oldalán.

Íme Evelin legfrissebb szexiskedése: