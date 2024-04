Bulvár 1 órája

Fanni megmutatta, mit csinál a testével, amikor senki sem figyel

Soha többet nem akar elhízni Halastyák Fanni, miután megszabadult több, mint 10 kiló feleslegétől. A Nemazalány művésznéven megismert énekesnő úgy látszik még most sem elégedett az alakjával. Most egy fura szerkezet alá feküdt be a tökéletes hatás érdekében.

Forrás: illusztráció / Instagram

Nemazalány hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt hónapokban: drasztikusan lefogyott és végre eltűnt a szeméből a szomorúság. Előbbi a szakításához köthető, utóbbi pedig ahhoz, hogy újra szerelmes. Az énekesnő még óvatosan fogalmaz új párjával kapcsolatban, de az biztos, mostanában teljesen kivirult. Mindent bevet a tökéletes alakért Nemazalány Több, mint 10 kilótól szabadult meg a gyönyörű énekesnő, akiért egyébként teltkarcsúan is odáig voltak rajongói. Nemazalány bár a végeredményt szereti, fontosnak tartja elmondani, hogy az ő fogyása nem egy jól felépített diétának és edzéseknek köszönhető, ne kövessék a példáját. – Két hónap alatt fogytam 10 kilót, aztán a következő két hónapban még egy párat. 72 kilóról indultam, most talán hatvan kiló vagyok… – mondta nemrég a Borsnak az énekesnő. - Az igazság az, hogy én eleve, genetikailag vékony lány vagyok, ha megnézem a régi fotóimat, azokon csont és bőr vagyok. Rendészeti gimnáziumba jártam, ott például kockás hasam volt, szóval nem az a meglepő, ahogy most festek, hanem az volt, ahogy 72 kilósan kinéztem...Fontos azonban megjegyeznem, hogy nem kezdtem bele semmilyen drasztikus diétába, én konkrétan a stressz miatt fogytam le...De fontos, hogy főleg a fiatal követőim megértsék: ez nem egy egészséges folyamat volt! Ha diétára adják a fejüket, mindenképpen beszéljenek egy táplálkozási szakértővel, és nagyon okosan csinálják! Az újra szerelmes Nemazalány lehet éppen a hirtelen nagy fogyás miatt, nem teljesen elégedett az alakjával. Nemrég ugyanis olyan fotót tett ki Insta sztoriban, ahol egy fura szerkezet van a testére kötve. A képhez csak annyit írt: "Készül a nyári body". Forrás: Instagram Forrás: borsonline.hu

