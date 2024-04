Újabb mérföldkőhöz érkezett a Foreland. Az újfehértói kötődésű zenekarnak április 20-án jelenik legújabb nagylemeze Hogyha megszöknél címmel.

A recept a régi

– A lemez nem egy konkrét számnak a címét kapta; egy olyan mondatot ragadtunk ki, ami központi mondanivalót ad az albumon szereplő tizenegy dalnak – árulta el a frontember. Moravszki Ákos hozzátette: az új lemez dalai főként a ismerkedésről, a túlfűtött vágyakról szólnak, amik mellett az élet mélyebb értelmeinek keresése, a túlgondolás, a problémák elengedésének megtanulása is helyet kapott. Mindezek összekapcsolódnak abban, hogy bármi elől is menekülsz éppen, hogyha megszöknél, a dalaink között megtalálod azt, amit éppen te is megélsz.

– Az elmúlt néhány évet a single EP-k hatázoták meg, éppen ideje volt már egy új nagylemez érkezésének. A Veled valahol, a 00:15 és a Reggel nálad mind napvilágot látott már korábban videoklipkkel formájában, de erre a kiadásra is rákerültek – magyarázta az újfehértói énekes, aki szerint az üdítően friss, fülbemászó dallamokkal és szövegekkel ugyanazt a zenei stílust és irányt képviselik, ami a formáció egyediségét adja. A recept tartalmaz pop, pop-rock, funky, illetve indie-pop jegyeket, mindezt elektronikus elemekkel fűszerezik.

– Az album borítója, amit Kálmán Vivien tervezett, igazán különleges lett – jegyezte meg Ákos. – A dalok többsége mámoros éjszakába fullad vagy onnan lépdel át a másnapba, ezért kapott hangsúlyos szerepet a csillagos égbolt, az elfolyó alakok, a befejezetlen arc, amit nem tud visszaidézni a tudat. Így válik minden titkod, minden részed porszemmé egy csillagképben.

Májusban a klubszobában

A Foreland 2017 szeptemberében alakult, és az elmúlt években több elismerés és sikerrel vett verseny mellett bejárták az ország színpadjait. Eljutottak az A38-ra és a Strandfesztiválra, Kecskeméten a Barackpálinka és Borfesztiválra, a LESZ Feszt-re, a Badacsony Bor7-re és a F.A.L.U. Fesztiválra is. Ahogy az életben, zenekarként is fontos számukra a közvetlenség és a kapcsolódás: ezeket a pillanatokat kutatják a zenében.

A formáció hosszú ideje keres menedzsert, addig is, amíg megtalálja az „igazit”, marad független. A friss korongot is menedzsment és kiadó nélkül, önerőből rakta össze otthoni stúdiókörülmények között.

A streaming felületeken már lehet pörgetni a lemezt, amit hamarosan élőben is bemutat a Foreland a budapesti Turbina Kulturális Központ klubszobájában. A május 18-ai koncertre további két zenekar érkezik vendégként: a Gedeon Reflects és a Hickory.