– Két kedvenc helyem van. Nógrád megyében, Érsekvadkerten van egy vadászati jogosultságom, így oda gyakran elutazom, de Tiszadobon a Táncsics Vadásztársaság területén is rendszeres vendég vagyok. Nem titok, hogy ebben az is szerepet játszik, hogy jó barátságban vagyok az itteni vadásztársaság titkárával, Kelemen Mátéval, így a vadászati lehetőségeket is kihasználjuk a találkozásokra. Az egyéni vadászatokat szeretem a legjobban, amikor a magaslesről figyelhetem meg az állatok titokzatos világát. A lesről főleg vaddisznóra vadásztam, amíg lehetőség volt rá, hiszen mint ismert, az afrikai sertéspestis miatt lecsökkent a számuk és a vadászatuknál is szigorú előírásokat kell betartani. Tiszadobon az idén először vendégvadászként dámbika elejtésére is lehetőségem volt – mondta Fazekas Zoltán, aki kérésünkre felidézte azt a napot.