Az egészségünkre gyakorolt pozitív hatásuk mellett a káposztafélék nagy előnye, hogy sokféleképpen elkészíthetők: leves, főétel, köret is készülhet belőlük, vagy akár desszert is, gondoljunk a káposztás rétesre. Az Európai Friss Csapat közleményéből kiderül: a káposztát a fogyókúrázók is jól ismerik, hiszen alacsony kalóriatartalma miatt bátran fogyaszthatják. Egészséges köretet lehet készíteni savanyú káposztából, ha enyhén olajozott tepsiben megsütjük, de fontos, hogy sózni nem szabad! A káposztasaláta a húsételek mellé akár önálló köretként, akár savanyúságként is nagyszerű. De készíthetünk a káposztából krémleveseket is, amelyeket pirított mandulával, tökmaggal megszórva tálalhatunk.