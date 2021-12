– A Kedvesház az országban unikális – veszi át a szót Baracsi Endre. – A megyei értéktár bizottság elnökeként is tettem a javaslatot, hiszen a nyírteleki kollégium egyúttal megyei érték is. Lenyűgöző az a munka, ami a bentlakásos intézményben folyik. Igazi esélyt kínálnak azoknak a gyerekeknek, akik az átlagosnál nehezebb körülmények között élnek. Minden lehetőséget megragadok arra, hogy támogassam az ott dolgozó nevelők munkáját is. Öröm látni, mennyire felszabadultan örülnek a gyerekek ennek a lehetőségnek.