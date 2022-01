Vári István vadász­íróval találkozhatnak az érdeklődők január 20-án 16 órától a kisvárdai Várday István Városi Könyvtár olvasótermében az Erdő közepében járok című program keretében. A magyar kultúra napja alkalmából meghirdetett eseményen közreműködik a Kisvárdai Férfidalárda.





Rajongás és tisztelet



Vári István több mint negyven éve sportvadász, számos élménnyel és vadászkalanddal lett gazdagabb. Történeteit írásban is megörökítette, a negyedik könyve az elmúlt év őszén jelent meg. Ez a kiadvány a vadászatok mellett felidéz horgásztörténeteket is, ugyanis a vízpartokon is otthonosan érzi magát a szerző. Tulajdonképpen mindegy a számára, hogy lőfegyvert vagy horgászbotot tart a kezében, az a fontos, hogy a természetben legyen. Az elbeszélések visszatükrözik a természet iránti rajongást és őszinte tiszteletet, az erdő vadjainak és a vizek halainak megbecsülését, ugyanakkor nem hallgatja el azt sem, ha balul sikerült egy-egy horgászat vagy vadászat. Az eddig megjelent négy kötet címe: Vadászatok a Beregben és azon túl, Beregi vadászéletem, Beregi hajtások, Horgász és vadász emlékeim.

Borítókép: A legújabb könyv borítója | Fotó: KM