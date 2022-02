Megszokták már a horgászok és a vadászok, hogy minden év februárjában megrendezik Budapesten a hobbikiállítást, a FeHoVát. Az idén február 17. és 20. között immár huszonnyolcadik alkalommal várja az érdeklődőket a sokszínű program a Hung­expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ pavilonjaiban.

Etetőhajót tesztelnek

Közel 200 kiállító mutatja be termékeit és szolgáltatásait. Számos program is várja a látogatókat, akik érvényes védettségi igazolvánnyal léphetnek be. A MÁV-Start Zrt. február 17–20. között a FeHoVára utazók részére 50%-os alkalmi menettérti kedvezményt ad a teljes árú menetjegyek árából.

A teljes programot nem tudjuk bemutatni, csupán egy válogatást villantunk fel a fehova.hu portál alapján. A horgászok pavilonjában többek között tesztelnek etetőhajót, a pergetőmedencénél csalivezetési bemutatókat láthatnak és hasznos pergetőtippeket, -trükköket hallhatnak az érdeklődők, de lesz még fárasztó szimulátor, Horgász-suli gyermekeknek, s neves magyar sporthorgászok tartanak beszámolókat, bemutatókat.

A trófeakiállítások most sem hiányozhatnak a FeHoVáról. Érdekesnek ígérkezik a Nadler-kiállítás, ami válogatást nyújt a 2020/2021-es vadászidény legjobb magyar nagyvadtrófeáiból. Láthatóak lesznek továbbá az 1890-től nemzetközi porondon bemutatott magyar gím- és dámtrófeák is. Mindezt színesíti a madárvilág-bemutató és a dél-afrikai válogatás is.

Festmények és fotók is felidézik a vadászatok nem mindennapi pillanatait. Szerzők dedikálják könyvüket a különböző kiadók standjainál. A megyénkben is köztiszteletnek örvendő Hidvégi Béla „A magam módján” című könyvét a kiállítás vendégei vehetik először kézbe. Lesz még solymászbemutató, vadászkürtös fesztivál és verseny, preparátor bemutató.