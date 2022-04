– A Képes Kávéház idővel a város szimbóluma lehet – így fogalmazott lapunknak valamivel több mint egy évvel ezelőtt Pén­zes Ottó, a Mátészalkai Művészetbarát Egyesület elnöke, akiben már akkor felmerült a megvalósítás ötlete, amikor az egyesület megalakult, azaz 1999-ben. És mivel a szervezet munkáját írók, költők, zenészek, képzőművészek s a szakmájuk nagy hírű mesterei segítették és segítik ma is, Pénzes Ottónak nem kellett sokáig kérlelnie a magyar organikus építészet mesterét, Makovecz Imrét ahhoz, hogy adjon formát ennek az álomnak. A 2007-ben ajándékba kapott tervet Makovecz Imre egyik legkedvesebb tanítványa, Zsigmond László építész öntötte kivitelezésre alkalmas formába, a kávéház végül a kormány támogatásával valósulhatott meg.





A szem véd, oltalmaz



Néhány héttel ezelőtt a városban élők és az oda utazók birtokba is vehették a kívül-belül gyönyörű épületet, melynek egyik különlegessége a homlokzata, ahová a tervező egy úgynevezett szemdíszt helyezett, melynek megkettőzött változatát a népi díszítőművészetben Isten szemének hívják, ami véd és oltalmaz.

A névadó a város híressége, a „legműveltebb magyar költő”, így az emeleti rész a Képes Géza Szalon, az épület pedig a város híres szülötte, a Munkácsy-díjas szobrászművész, Bíró Lajos, valamint felesége, a képzőművész Sirpa Ihanus galériájaként működik. A kávéház, melynek tulajdonosa az önkormányzat, üzemeltetője pedig a kulturális központ, a tervek szerint helyet ad majd könyvbemutatóknak, zenés és irodalmi esteknek, pódiumbeszélgetéseknek – ezekről egy későbbi számunkban részletesen mesél majd Buzogány Béla, a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház igazgatója.

A belső terek kialakításán és a működtetés részleteinek kidolgozásán a már említett Buzogány Béla és Pénzes Ottó mellett sokat dolgozott Zsigmond Ágnes belsőépítész, Filep Anita iparművész, és persze Szabó Sándor mestercukrász, aki az ételekért, italokért felel.





Ha Szalka, akkor Túró Rudi



– Amikor a kínálatot kialakítottuk, az volt a fő szempont, hogy helyi alapanyagokat használjunk fel és igazi szatmári ízekkel, a térségre jellemző specialitásokkal fogadjuk a betérőket – mondta lapunknak a kiváló szakember, és hozzátette: a kávéházakra jellemző ételekkel, italokkal várják az itt élőket s a városba érkezőket.

– Természetesen vannak elő- és főételek, desszertek, saláták, szendvicsek, mint ahogy kifejezetten kávéházi ételek is. Az egyik helyi különlegesség a marhapofa szatmári pásztortarhonyával, de ugyancsak helyi alapanyagokból készül s a szatmári gasztronómiai hagyományokat idézi a paradicsomos káposzta sült tarjával, burgonyakrémmel és újragondolt ropogóssal.

– Kedvelt előétel a céklás kacsamáj vörösboros szilva­lekvárral és kaláccsal, ahogy a francia lepény, a quiche is. Ez utóbbinak kétféle változatát kínáljuk, hogy a vegetáriánusok is megkóstolhassák ezt a népszerű kávéházi ételt: a zöldséges brokkolival és sajttal, a húsos pedig baconnel, sajttal és bébispenóttal készül. A desszertek is a térségre jellemző ízvilágot jelenítik meg, így a szilvás-karamellás-fahéjas mousse, vagy a szabolcsi almás máktorta. Kapható a kávéházban a szatmári szilvás országtorta, de epres és sós-karamellás sajttorta is. Mátészalka egyik büszkesége a Túró Rudi, így természetesen desszert formájában a kávéházban is megkóstolható: mousse-ként és pohárkrémként is elkészítjük.

– A kávé Észak-Olaszországból érkezik, italkülönlegességeket is kínálunk, a borokat pedig úgy válogattuk össze, hogy az ételeinkhez tökéletesen passzoljanak – mesélte Szabó Sándor, aki azt tapasztalja, hogy aki betér a Képes Kávéházba, azonnal otthon érzi magát, mert megtapasztalja azt a különleges hangulatot, ami áthatja az épületet.



A szatmári térségre jellemző ízeket kínálunk Szabó Sándor

A Képes Kávéház Mátészalka egyik gyöngyszeme

Fotó: Sipeki Péter