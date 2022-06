Az édesanyjára emlékező Lakatos Ildikó töltötte be az osztályfőnök szerepét. Tatiosz-idézettel teremtett beszédes csendet a teremben: „Azért élünk, hogy szeressünk és szeressenek. Sokan későn, vagy soha nem találnak rá az élet ezen egyszerű és tiszta magyarázatára. Azért élünk, hogy megtanuljuk felismerni: minden a szeretetben történik. Mert csak szeretet van. Lehet két fele, két oldala, és száz színe, száz hangja, száz arca. Ez csupán azt jelenti: a szeretet nagy. Benne él a bizonyosság, és benne a keresés. Benne él a hit, és benne a kételkedés. Azért élünk, hogy megtanuljunk hinni a szeretetben. És amiben hiszel, az élni kezd benned. Amikor ez megtörténik, látni fogsz a szíveddel, hallani fogsz a szíveddel, érezni fogsz a szíveddel. Ezért jöttél.”

Szász Károly hetesként kapott szót: „Tanár néninek tisztelettel jelentem, az osztály létszáma tizennyolc, hárman igazoltan vannak távol. Az osztály tagjainak egészségi állapota a korukhoz mérten megfelelő.”

Könnycseppek is legördültek

Mindenki megkapta azt a borítékot, amelyet ötvenegy esztendővel ezelőtt lezárt, és a lapra felírta, mi szeretne lenni. Egyenként felolvasták, értékelték és kiegészítették, hogy mi történt velük azóta. Voltak nagy ívű karrierek, családi gyarapodások, tragikus sorsok és fájdalmas csalódások.

Könnycseppek is legördültek, miközben az érzelem húrjait pengették. A hosszúra nyúlt osztályfőnöki óra végén az egykori tanárok is felidézték az emlékeiket. Amikor kiléptek a teremből, az aulát betöltötte a bakelitlemezről áradó zene. Ez is a múltat juttatta eszükbe, miként a kapirgálós kerecsenyi tyúkból készült gyöngyöző húsleves, a helyi ízesítésű töltött káposzta, a sültes tál és a végén pedig az alkalomra készített desszert: Csekőék csokitortájának közepén az osztálytabló elevenítette fel, hogy mi is az apropója a találkozónak – véletlenül a nemzeti összetartozás napjával párhuzamosan.

A délutánba nyúló ebéd után kötetlenül sztoriztak az egykori diákok, majd – mint régen – a tejes kanna kupájából fogyasztották el a teát a pogácsa mellé. S közben azon merengtek, hogy a nyugdíjkorhatárt már elérve vagy ahhoz közelítve merre tart az életük. A többség az utóbbi ötven évben egyáltalán nem vagy alig találkozott egymással, és most abban a reményben búcsúzkodtak, hogy talán lesz még alkalom a közös emlékezésre.