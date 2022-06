Az Örökség Észak-Alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivált a Kölcsey Központban és Baltazár Dezső téren rendezte meg a Debreceni Hajdú Táncegyüttes pünkösdhétfőn. A szemet gyönyörködtető seregszemlét egész nap színpadi bemutatók színesítették, a Boka Gábor Színház és Kádár Ferkó Fotószínháza is gazdagította a kínálatot. A forgatagban volt kirakodóvásár, kézműves foglalkozás, valamint a Sugalló zenekar közreműködésével táncház is szolgálta a jókedvet és a hagyományok ápolását. Fülig érő szájjal tértek haza a nyíregyházi néptáncosok a rendezvényről.

Az Igrice Néptáncegyüttes Antal Dóra és Antal Roland „Húsvét táján Somogyban” című koreográfiáját mutatta be.

A Cirkásokat meghívták a Viharsarki Fesztiválra

Forrás: A TÁNCTANODA ARCHÍVUMA

– Hatalmas öröm számunkra, hogy a szakmai zsűri arany minősítéssel díjazta csoportunkat. Szívből gratulálunk minden táncosunknak. Köszönjük Tiszai Zsuzsának és a Debreceni Hajdú Táncegyüttesnek a rendezvény megszervezését. Nagyon jól éreztük magunkat! Köszönet jár a Bürkös zenekarnak a muzsikálásukért. És hálásak vagyunk a táncosok szüleinek is a támogatásukért – mondta Fabu Bettina, aki Tóth Bencével művészeti vezetőként áldozatos munkát végeztek.

A Margaréta Táncegyüttes a Nyírség Táncegyüttes utánpótlása

Forrás: KÁCSOR ISTVÁN ARCHÍVUMA

A Margaréta Táncegyüttes a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola fenntartásában működik a Nyírség Táncegyüttes utánpótlásaként. A csoportot Kácsor-Ignácz Gabriella és Kácsor István vezetik. Ezúttal a Szőlősuhogás koreográfiát mutatták be, amiért kiemelt arany minősítést kaptak. Különdíjat kapott Kácsor-Ignácz Gabriella és Kácsor István a koreográfusi teljesítményéért, valamint a színpadi viselet megkomponálásáért, Papp Kitti a szólótáncosi teljesítményéért és Gaál Blanka a kiemelkedő énekléséért.

– Jó érzés volt begyűjteni a szakmai zsűri elismeréseit, büszkék vagyunk a Margaréta Táncegyüttesre – értékelt Kácsor István.

A Szabolcs Néptáncegyüttes életében az elmúlt időszakban jelentősen felgyorsultak az események. Az együttes novemberben a Néptáncosok Területi Bemutató Színpadán jól minősült címet szerzett. Emellett az idén ünnepli 65 éves jubileumát, valamint készül a várhatóan októberbe megrendezésendő országos nagyminősítőre.

Az együttes 2017-ben újjáalakult közvetlen utánpótlás ifjúsági csoportjának, a Perdülő Néptáncegyüttesnek vezetői Ágoston-Bali Szimonetta és Ágoston Szabolcs úgy ítélték meg, a csapat megérett arra, hogy rangos szakmai zsűri előtt méresse meg magát.

Kalocsai táncos koreográfiát mutatott be a Perdülő Néptáncegyüttes

Forrás: ÁGOSTON SZABOLCS ARCHÍVUMA

– A Pulyabál elnevezésű Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei néptánctalálkozón két hete bemutatott „Elmennék én egy este!” című kalocsai táncos koreográfiájával arany minősítést értünk el. A debreceni néptáncfesztiválon újból színpadra léptünk ezzel, amihez újból arany minősítés társult, emellett a színpadi viselet megkomponálásáért különdíjat ítélt a zsűri – említette Ágoston Szabolcs, aki megerősítette: lázasan készülnek a hétvégén megrendezendő Csoóri Sándor Népművészeti Fesztiválra, valamint a Szabolcs Néptáncegyüttes június 25-i, „A mi mesénk…” című 65 éves jubileumi gálaműsorára.

A Tánctanoda két csoportja is kitett magáért: a Cirkások arany, a Sergősök pedig kiemelt arany minősítést kaptak. Antal Dóra a csoport színpadi megjelenésért kapott elismerést, valamint a Tánctanoda művészeti vezetői, Antal Dóra és Antal Roland pedagógiai nívódíjban részesültek, emellett a Cirkásokat meghívták a Tabán Táncegyüttes által rendezett Viharsarki Fesztiválra. A két csoport is fellép a nyíregyházi Csoóri Fesztiválon, valamint három ügyes táncos (Antal Anna Eszter, Tóth Luca, Kácsor Balázs) képviseli a megyét a Szarvasi Gyermek Szólótánc Fesztivál döntőjében.

– Külön köszönjük a Bürkös Zenekar kiváló muzsikáját és a szülők áldozatos támogatását – jegyezte meg Antal Roland.