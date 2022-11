Az M0-s autóút keleti szakaszán egy nyergesvontató-félpótkocsi szerelvény sávváltás közben ütközött egy, a holtterében haladó személyautónak, amely aztán a szalagkorlát és a szerelvény közötti, többszöri ütközés után még a hátulról érkező járműveket is balesetbe sodorta.

Nem érkeztek hírek súlyosabb sérülésekről, de ez az internetre is felkerült videófelvételek alapján csak a szerencsének köszönhető, érdemes tehát körüljárni az autók holtterével kapcsolatos biztonsági tudnivalókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közútjain is komoly veszélyforrás a holttér.

Folyamatos legyen a kontroll

– A járművek esetében holttérnek nevezünk minden olyan jármű körüli területet, amelyet a vezető sem előretekintve, sem pedig a tükrök segítségével nem képes észlelni. A kitakart terület tehát maga a holttér – jegyezte meg Bordás Béla nyíregyházi városgondnok, baleseti tudósító.

– Menet közben a holtteret nem vagyunk képesek észlelni, de ez csak egy adott pillanatra vonatkozik. Az a sofőr, aki menet közben folyamatosan szemmel tartja a forgalmi szituáció alakulását, a legtöbb, holtterében tartózkodó közlekedőről tud. Ez akkor lehetséges, ha útközben rendszeresen ellenőrizzük a forgalom alakulását úgy előttünk, mint a visszapillantó tükrökben. Ellenkező esetben egy adott pillanatban sejtelmünk sincs arról, hogy mi történik az autónk körül, az ilyen körülmények között végrehajtott manőver ezért adott esetben ütközést, balesetet okozhat.

– Tudatosan is készülhetünk a holttérhez kötődő veszélyek elhárítására, ha tisztában vagyunk a saját járművünkből nem belátható területekkel. Figyeljük meg menet közben, hogy az érkező autók, bár tudjuk, hogy ott vannak, mégsem láthatóak minden időpillanatban.

– Az interneten is rengeteg olyan magyarázó ábra található, amelyek segítségével jó képet kapunk az egyes jármű-kategóriák holttereiről – mondta Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke. – Értelemszerűen minél nagyobb egy jármű, annál nagyobb holttérrel rendelkezik. Érdemes megnézni például egy kamion holtterét, amelyet gyerekekkel szemléltetettek. Egy nehéz-tehergépjárműnél nemcsak kétoldalt és hátul, hanem a jármű előtt is kialakul holttér.

Elkerülhető a veszélyhelyzet

Knezsik István arról is szót ejtett: előfordulhat, hogy menet közben nem figyelünk eléggé, és egy manőver megkezdése előtt nem vagyunk tisztában azzal, hogy tartózkodik-e valaki vagy valami azon a területen, ahová menni szeretnénk.

– Ebben az esetben ne is kezdjünk bele a sávváltásba vagy kanyarodásba, hanem a sebesség csökkentése mellett kezdjük el akár több szemszögből is vizsgálni a holtteret! Néhány másodperc alatt pontosan felmérhetjük a környezetünket, és a veszélyhelyzet elkerülhető. Pár éve csaknem minden modellhez elérhetők a holttérfelügyeleti rendszerek. Ezek az asszisztens berendezések radarok segítségével ellenőrzik a mögöttes-oldalsó forgalmat, és akadály esetén fény-, illetve hangjelzéssel, vagy akár aktív kormányzással is segítenek felhívni a vezető figyelmét a veszélyre, illetve elhárítani az ütközést.