Mivel a nőstény orrszarvú csak néhány napig fogamzóképes, ezért a gondozók folyamatosan megfigyelték, míg az állatorvosi team hetente hormonszintet vizsgált, hogy a párzás legoptimálisabb időpontját megtalálják.

A sikeres randevút követően, a vemhesség előre haladtával már kamerarendszeren keresztül figyelték esténként a gondozók a „kismamát”, aki 2022 november 4-én 19.56 perckor adott életet borjának.

Az országban csak a Nyíregyházi Állatparkban szaporodó indiai orrszarvú csapat jelenleg 3 ivarérett állatból áll, melyek az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram keretében kerültek Nyíregyházára.

Az idősebb tehén a 14 éves Jázmin 2018-ban hozta világra kicsinyét ( ez az állat volt az első, aki az országban született) s most Hans-nak a 18 éves apaállatnak a másik tehéntől , a 11 éves Arunától született borja.

A jelenleg 62 kilogrammos utód mindennapjait és gyarapodását azóta is folyamatosan figyelemmel kísérik parkunk szakemberei, aki a naponta elfogyasztott 20-30 liternyi anyatejnek köszönhetően naponta 1-2 kg-ot gyarapszik és ivarérett korában testtömege elérheti majd akár a 2.5 tonnát is.

Az idén 25 éves Nyíregyházi Állatpark igen komoly szakmai sikere a most született indiai orrszarvú bika és a 11 hete világra jött afrikai elefánt borjú is, hiszen a két leginkább veszélyezett vastagbőrű tenyésztése egyébként is nehéz zárt tartási körülmények között.

Bővebb információ az indiai orrszarvúról:

Az indiai orrszarvú a Földön élő öt orrszarvúfaj egyike, és a legnagyobb méretű ázsiai orrszarvúfaj. Testtömege 1800-2700 kilogramm közötti. Latin neve elárulja (Rhinoceros unicornis), hogy egyetlen tülke van, melyet a hím és a nőstény egyaránt visel. A 2-5 centiméter vastag, barnásszürke bőre gazdagon redőzött, melynek hatására megjelenése a középkori lovagok páncélzatára emlékeztet – ezért nevezik a fajt páncélos orrszarvúnak is.

Természetes élőhelyén, Indiában és Nepálban, a fiatal egyedekre a tigrisek jelenthetnek veszélyt, a felnőtt állatok egyetlen ellensége azonban csak az ember. Az egyik legnagyobb veszélyt mindmáig az orvvadászat jelenti számukra. Tülkének ugyanis a tradicionális keleti orvoslásban gyógyhatást tulajdonítanak, fájdalom- és lázcsillapítóként és nemi vágyfokozóként használják, valamint Jemenben, a dzsambia nevű tradicionális tőr markolatát is orrszarvú tülökből készítik. Emellett az emberiség létszámának növekedésével egyre nagyobb területek kerülnek művelésbe, emiatt az indiai orrszarvúak élőhelyei egyre fogyatkoznak. A népességnövekedés másik következménye az élőhelyek szétdarabolódása, melynek hatására a populációk elszigetelődnek egymástól, így az állományok genetikai változatossága erősen leromlik.

A faj védelme érdekében , az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) Fajmegőrzési Programot (EEP) állított fel, melynek keretében jelenleg 67 állatkert 171 egyedet tart.

- Nyíregyházi Állatpark -