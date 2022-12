– Ahogy az időm engedi, úgy jövök Levelekre horgászni, ide váltottam területi engedélyt. Egyrészt közel van a lakóhelyemhez, másrészt maga a tó is tetszik – mesélte lapunknak Poór János, aki Nyírtéten lakik.

Gyermekkorában szerette meg

– Van saját stégem, de szoktam is változtatni a helyem. Olykor felkeresem a tiszalöki Kenyérgyári-holtágat is, de a legtöbbször itt vagyok. Ehhez a tóhoz kötődik egy 17,5 kilogrammos amur megfogása, amit pár évvel ezelőtt akasztottam meg. Az idén nemigen büszkélkedhetem nagyobb méretű hallal, igaz, nem is nagyon jöttem.

– Tavaly fogtam 12-13-15 kilós pontyokat, valamint 8-10 kilós amurokat. Azokat vissza is engedtem, mert nem szabad elvinni. Örülök annak, hogy nagy példányokat fogok, azért nem bánkódom, hogy vissza kell engednem a halakat.

– Elkészül a fénykép, s irány vissza a tóba – folytatta Poór János, aki a horgászatot már gyermekkorában megszerette, a község melletti kanálisokban ismerkedett meg a vele. Őzetanyán is sokat áztatta a horgot, három éve pedig kikötött a Leveleki-víztározónál.

Halak nélkül is felfrissül

– Álmom, hogy egyszer egy kapitális harcsát megfoghassak itt, a Leveleki-tóban, de eddig még nem sikerült. Nem baj, a csend, a nyugalom halak nélkül is felfrissít. Néha nyáron éjszakára is kint maradunk, olyankor sütünk, főzünk is. Gyakran a család is kijön velünk, szereti mindenki a nyugalmat, a békességet, gyönyörködik a tájban, olvasgat.

– Régebben kipróbáltam a lékhorgászatot is, de itt még nem volt rá lehetőségem. Ahhoz rövidebb, érzékenyebb botok kellenek. Volt lehetőségem háromszor a Dunánál is horgászni, de csupán egy márnát sikerült fognom – tette hozzá Poór János, akit gyakran elkísér leendő veje, Szarka Roland. A horgászattal tulajdonképpen akkor ismerkedett meg, amikor bekerült a családba.

Küzdelem az amurral

– Kiváltottam én is az engedélyem, így 2-2 bottal horgászunk. Az elmúlt két év alatt ellestem minden titkot, mindent megcsinálok most már egyedül is – igaz, olykor kicsit nehezen. Itt az eddigi rekordom egy 11-12 kilogrammos amur volt. Jó erőben vannak a leveleki halak, igencsak meg kellett vele küzdenem, de végül sikerült – árulta el Szarka Roland.