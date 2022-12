A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár ugyan zárva tart, de ez nem jelenti azt, hogy programok nélkül hagynák rendszeres látogatóikat.

Népszerű sorozatok

Az intézmény YouTube csatornáján korábbi felvételekből válogathatnak az érdeklődők, akik többek között az Adventi mesekalendáriumból Manóék karácsonyával ismerkedhetnek meg, Thuróczy Szabolcs előadásában.

Bácskainé dr. Pristyák Erika a bokortanyák örökségturisztikai értékeiről, Koncz Veronika protokoll- és PR szaktanácsadó a tini illemről, s a jó modor alapjairól beszél, de azt is megtudhatjuk az előadásából, hogyan illik kommunikálni az online térben. Dr. Holmár Zoltán történész a Kossuth-bankóktól a spionpénzekig vezeti végig a nézőket, de a Deák Ferenc Akadémia online rendezvényei is láthatók a könyvtár YouTube-csatornáján. Mindezek mellett az intézmény népszerű sorozatai – Helytörténeti esték, Mesél a könyvtáros, Mesék a könyvtárból, Új könyvek és folyóiratok – is visszanézhetők.

Január 2-án 10 órától „A magyar nábob kastélya” címmel a kótaji Ibrányi-Fráter kúriáról mesél dr. Holmár Zoltán történész – ezt az előadást is a könyvtár csatornáján láthatják majd az érdeklődők.

KM