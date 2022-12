Az ünnepi asztal fontos szerepet tölt be karácsonykor, napokig készülünk a menüsorral, gondosan megválogatjuk a fogás alapanyagait. Fontos, hogy a hagyományok őrzése mellett az egészségünkre és nem utolsósorban a pénztárcánkra is gondoljunk az ünnepek idején. Számos nyomós érv sorakozik fel a mértéktartás mellett, ezekről kérdeztük Sorosinszki Katalin dietetikust.

Mi, magyarok szeretjük a hagyományos ízeket. A halászlé, a rántott ételek, a töltött káposzta, a bejgli nem hiányozhat a karácsonyi asztalról. Nincs is ezzel semmi baj, de a túlevés, a túlzott kalóriák bevitele nemcsak a testsúlynak árt, hanem az emésztést is megterheli. Nem beszélve arról, hogy akiknek diétát kell tartaniuk valamilyen betegségük miatt, az ünnepek alatt sem mindegy, hogy mit esznek.

Mértékletesen, egészségesen

– Ha végignézzük a karácsonyi fogásokat, mind-mind a bőséget, a gazdagságot szimbolizáló ételek: mák, borsó, lencse. A hal szinte csak karácsonykor kerül fel a családok menüjére, holott egész évben fogyaszthatnánk többet halfélékből, mert jócskán alulmaradunk az európai átlagtól. A halhús foszfort, jódot, fluort, szelént, vasat, káliumot és kalciumot, A-, D-, B-vitamint tartalmaz, továbbá jelentős forrása az ómega-3 zsírsavaknak, amelyekről bebizonyosodott, hogy csökkentik a szívroham kockázatát – emelte ki Sorosinszki Katalin, és hozzátette: nagyon jó lenne, ha az egészségünk és a jó közérzetünk érdekében „új köntösbe öltöztetnénk” az ünnepi ételsort.

– A panírozott húsok helyett süthetjük sütőben a húst, vagy valamilyen újfajta konyhatechnológiával is elkészíthetjük, amihez nem vagy csak alig kell zsír, például sütőzacskóban. Így nem csupán alacsonyabb energiát viszünk be étkezéskor, hanem az emésztést is megkíméljük. A salátákhoz rendszerint önteteket használunk, és sok-sok majonézt. Ez utóbbi telített zsírokban gazdag, ezért kiválthatjuk zsírszegény készítményekkel: tejföllel, joghurttal.

– Nincs jobb a friss, natúr salátáknál, amiket előételként is ehetünk, nem pusztán a húsok mellé, s ha az előétel rostban gazdag, eltelíti a gyomrot, a kalória­dúsabb fogásokból kevesebbet eszünk. A köreteket is meg lehet reformálni. Gondoljunk a barna rizsre, a bulgurra, melyek mostanság a mindennapi menü részét képezik. Ez utóbbi laktató eleségnek számít. Ajánlom, próbálják ki a töltött káposztát árpagyönggyel, nagyon finom, és egyes tájakon hagyományosan is gerslivel főzik a káposztát – javasolta a szakember.

Kitért arra is, a magyar konyha intenzív ízeiről híres, de a sóval és az erőteljes fűszerekkel érdemes óvatosan bánni, a magas vérnyomásban szenvedőknek éppen a sót kell minimálisra csökkenteniük étrendjükben. Ma már az élelmiszergyártók is kínálnak sómentes fűszerkeverékeket, s vannak trükkök, amikkel szintén könnyedén kikerülhető a konyhasó, s mégis príma ízvilág születik: ilyen például az aromás párolás. A lecsós alappal készült húsokhoz sem kell sok só – mondta a dietetikus.

– Hasonló a helyzet a cukorbetegekkel is, nyilvánvalóan nem kell lemondaniuk a karácsonyi sütikről, de csakúgy, mint máskor, most is folyamatosan kontrollálniuk szükséges a bevitt szénhidrát­adagot.

Gyorsítja az emésztést

A desszertek nagy része elkészíthető teljes kiőrlésű gabonafélékből, cukorhelyettesítővel, bár – mint azt sokan hangsúlyozzák – a mesterséges anyagokból sem szabad túl sokat fogyasztani.

– És ott van még az alkohol, ami a diabéteszesek vércukorszintjét nagymértékben megemelheti, ezért asztaltársaságban az édes borok és a likőrök helyett száraz borral koccintsanak inkább. Ha mégis úgy alakul, hogy magasabb vércukorértéket mutat a mérőeszköz, kompenzáljanak mozgással, egy kiadós séta sokat segíthet, felgyorsítja az emésztési folyamatokat – adott tippet Sorosinszki Katalin. Majd hozzáfűzte, a mértékletesség elve az egészséges emberre is vonatkozik. A szakember beszélt arról is, télen-nyáron a víz a legjobb szomjoltó innivaló.

– Gyümölcslevek, cukrozott italok mértékkel fogyaszthatók, a napi 8 pohárnyi folyadékmennyiségből 5 mindenképpen víz legyen! – mondta a dietetikus, és a végeláthatatlanul sok jó tanács között kiemelte még: lefekvés előtt 2 órával már ne együnk semmit, mert a nyugodt alvást borítjuk fel vele.